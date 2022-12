CARROCCIO A PEZZI! GLI ADDETTI AI LIVORI SOSTENGONO CHE UN SOSTEGNO A “MESTIZIA” MORATTI POTREBBE ARRIVARE DA UN ENDORSEMENT DI UMBERTO BOSSI. IL "SENATUR", CHE HA LANCIATO IL MOVIMENTO “COMITATI PER IL NORD” IN CHIAVE ANTI-SALVINI, SAREBBE TENTATO DI MOLLARE AL SUO DESTINO ATTILIO FONTANA - A SPINGERE BOSSI VERSO LA MORATTI C’È L’EX MINISTRO LEGHISTA ROBERTO CASTELLI – MORATTI O MAJORINO? GLI EQUILIBRISMI DI BEPPE SALA IN VISTA DEL (SUO) FUTURO POLITICO…

Dagoreport

umberto bossi comitato del nord 5

A Milano tutti si chiedono: “Ma Beppe Sala da che parte sta? Prima l’eco-sindaco ha sciolto il suo endorsement per Letizia Moratti e poi ha fatto un grande elogio al Pd per la scelta di Majorino”. L’ambiguità di Beppone, secondo le malelingue lombarde, sarebbe dovuta alla preoccupazione per il suo futuro politico. Il suo, infatti, è il secondo e ultimo mandato come sindaco di Milano dopo il quale Sala dovrà trovare una adeguata sistemazione.

E lo scenario, davanti ai suoi occhi, è piuttosto magmatico. Il Pd, che lo ha lanciato, è scosso da mille tensioni interne e ha un futuro incerto. Il suo partitino verde resta una conventicola di radical chic di Milano centro. Il Terzo Polo in Lombardia ha già cooptato Letizia Moratti.

umberto bossi comitato del nord

Per Beppe Sala che spazi restano? Da qui nascono gli equilibrismi del sindaco: non scontentare nessuno in vista di un domani tutto da inventare. Sulla questione delle Regionali gli addetti ai livori sostengono che un bel sostegno a “Mestizia” Moratti potrebbe arrivare da un endorsement di Umberto Bossi. Il Senatur, che ha lanciato il movimento “Comitati per il Nord” in chiave anti-Salvini, sarebbe tentato di cambiare cavallo e di mollare al suo destino Attilio Fontana. A spingere Bossi verso la Moratti c’è l’ex ministro leghista Roberto Castelli. L’obiettivo è svuotare i granai di voti leghista di Varese, Bergamo e Brescia attraverso la presa di posizione del fondatore della Lega.

LA TRIBÙ DI SALVINI. DOPPI E TRIPLI INCARICHI. LA LOMBARDIA COME METAFORA DELLA CRISI DELLA LEGA

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

salvini fontana

Ipartiti iniziano a morire così. Muoiono quando al posto della Luna iniziano a promettere contratti di collaborazione. I partiti muoiono quando a un dirigente si permette di mettere i piedi sul tavolo. La Lega in Lombardia, dove ha il suo cuore, sta morendo circondata dai suoi cari. Una tribù di parenti si distribuisce incarichi, li cumula, si nomina, si premia, si commissaria, commissaria il commissario. A Cologno Monzese il sindaco leghista è stato fatto dimettere da un altro leghista. Secondo voi chi hanno premiato? Chi ha sfasciato una giunta o chi la guidava? A Milano il capogruppo della Lega in comune è pure collaboratore in regione. Lo è anche la sua compagna. Perché un militante dovrebbe volantinare per questo partito tribù?

I partiti nascono diversi ma muoiono tutti allo stesso modo. Pure la frase è uguale. La pronunciano i dirigenti quando c’è odore di fine: “Adesso pensiamo a noi”. La Lega, una parte di Lega, in Lombardia, la regione chiave, la regione che va al voto, la regione dove è forte il Comitato nord, si sta occupando del futuro. Il suo. Capogruppo al comune di Milano è un giovane leghista. Il suo nome è Alessandro Verri. Ha un incarico così prestigioso e impegnativo che molti leghisti si chiedono come faccia a essere nello stesso tempo capogruppo e collaboratore di Riccardo Pase, consigliere regionale.

MATTEO SALVINI FABRIZIO CECCHETTI ATTILIO FONTANA GIANCARLO GIORGETTI

In regione lavora anche la compagna di Verri. Chi è Pase? E’ il regista di una classica operazione da fuoco amico ai danni della Lega. Pochi mesi fa, a Cologno Monzese, ha partecipato alla “cospirazione” che ha portato alle dimissioni cinque consiglieri comunali del Carroccio e fatto cadere Angelo Rocchi, anche lui leghista. FdI aveva chiesto a Rocchi di ridimensionare il ruolo dell’assessore Dania Perego. Si tratta della moglie di Pase che era anche segretaria citadina della Lega. Ovviamente ha perso il meno tutelato, ma il più rispettato dalla comunità. Ha perso Rocchi. A Cologno hanno invece dovuto rinunciare a un buon sindaco per il capriccio di un potente.

ATTILIO FONTANA GIANCARLO GIORGETTI MATTEO BIANCHI MATTEO SALVINI MASSIMO GARAVAGLIA VARESE

Nel Ticino è andata per fortuna meglio. Si fa per dire. Un altro consigliere regionale della Lega, Curzio Trezzani, ha ottenuto che a guidare il Parco del Ticino fosse una persona a lui vicina. E’ la moglie. Si chiama Cristina Chiappa. Si sono sposati nel 2019 con rito celtico così come documentano i giornali locali. Sia Pase che Trezzani sono leali fanti del segretario della Lega lombarda, Fabrizio Cecchetti (ha ostacolato in tutti i modi quel galantuomo di Attilio Fontana nel suo momento più complesso; quando doveva lottare contro Letizia Moratti) e di Eugenio Zoffili, che è vice di Cecchetti. Sia Zoffili sia Cecchetti sono a loro volta parlamentari. La moglie di Cecchetti, Laura Santin, è stata questa domenica riconfermata segretaria della Lega di Como e siede anche nel Cda di Como acqua.

BEPPE SALA E GABRIELE ALBERTINI

Se si sommano i suoi a quelli del marito e si aggiungono pure quelli del vice del marito (è capogruppo Affari esteri alla Camera, presidente della Bicamerale Schengen; consigliere comunale a Erba, vicesegretario Lega Lombarda) si arriva quasi allo stesso numero di Alessio Zanzottera. E’ uno dei giovani leghisti più amati da Salvini e dal duo Cecchetti-Zoffili…

