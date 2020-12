18 dic 2020 16:49

CARTOLINE DA PARISI - ERA DESTINATO A TUTTO, NON HA AVUTO NIENTE: STEFANO PARISI LASCIA LA POLITICA - SI E' CANDIDATO A SINDACO A MILANO E GOVERNATORE ALLA REGIONE LAZIO - DI LUI SI PARLO' COME POSSIBILE EREDE DI BERLUSCONI ALLA GUIDA DEL CENTRODESTRA (UNO DEI TANTI TRITURATI DAL RUOLO DI "DELFINO" DEL CAV) - IL TRISTISSIMO POST SU FACEBOOK: “HO LAVORATO CON TUTTE LE MIE FORZE PER REALIZZARE UN SOGNO. NON CI SONO RIUSCITO. FORSE NON SONO LA PERSONA ADATTA…”