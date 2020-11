DAGONEWS

Casa Bianca: è finita! Il CEO e co-fondatore di Blackstone, Stephen Schwarzman, uno dei più fedeli alleati di Trump, tra i più influenti esponenti nella business community negli USA, ha dichiarato che Biden ha vinto e che Trump dovrebbe concedergli la vittoria.

"Ho sostenuto il presidente Trump e il forte percorso economico che ha costruito. Come molti nella comunità imprenditoriale, sono pronto ad aiutare il presidente eletto Biden e il suo team mentre affrontano le sfide significative della ricostruzione della nostra economia post-COVID".

"Sono un fan del buon processo", ha continuato Schwarzman. "Nei miei commenti tre giorni dopo le elezioni, stavo cercando di essere una voce della ragione ed esprimere perché è nell'interesse nazionale che tutti gli americani credano che le elezioni si stanno risolvendo correttamente. Ma il risultato è molto certo oggi, e il paese dovrebbe andare avanti ".

I massimi consiglieri di Trump hanno un evidente disprezzo per alcuni gruppi economici dell'establishment. Ma non Schwarzman. È stato uno stretto confidente di Trump per tutta la sua presidenza. Ora che uno dei massimi rappresentanti del potere economico americano lo molla, è davvero finita per Trump.

