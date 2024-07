9 lug 2024 19:43

ALLA CASA BIANCA È MEGLIO AVERE UN 81ENNE RINCOJONITO (BIDEN) O UN ESALTATO (TRUMP)? - INTORNO AL PRESIDENTE, I SUOI COLLABORATORI HANNO CREATO, DA ANNI, UN CORDONE SANITARIO PER LIMITARE LE FIGURACCE - L'AGENDA DI BIDEN PREVEDE INCONTRI SOLO AL MATTINO, A FINE GIORNATA È TROPPO STANCO - IN PUBBLICO SONO ACCETTATE SOLO DOMANDE VERIFICATE. NIENTE INTERVISTE CON GIORNALISTI CHE LO POTREBBERO METTERE IN DIFFICOLTÀ - I VIAGGI SONO LIMITATI ALL'ESSENZIALE, PER NON FAR STANCARE "SLEEPY JOE"