CASALEGGIO GODE: NEL 2018 L’ASSOCIAZIONE ROUSSEAU HA INCASSATO 1 MILIONE E 124 MILA EURO SOTTO FORMA DI “CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE” - DI QUESTI, 700 MILA EURO ARRIVANO DA DEPUTATI E SENATORI

Da “il Giornale”

Un milione e 124.054 euro. Questa la cifra incassata dall' Associazione Rousseau nell' anno 2018 sotto forma di «contributi da persone fisiche». Un vero e proprio «tesoretto» dove spiccano i circa 700mila euro versati da deputati e senatori. È quanto si legge nella relazione al rendiconto firmata da Davide Casaleggio, presidente e tesoriere dell' associazione che gestisce la piattaforma web del Movimento 5 stelle. Ammontano a 119mila 800 euro, invece, i contributi da associazioni, partiti e movimenti politici«» ricevuti dalla no-profit guidata da Casaleggio.

E se i proventi delle «attività editoriali, manifestazioni e altre attività» si attestano a 2.731 euro, i contributi da «altri soggetti esteri» (che riguardano le donazioni da persone fisiche di valore inferiore a 5mila euro) toccano quota 7.446 euro: dagli Stati Uniti, ad esempio, sono arrivati 2.870 euro, mentre proviene dal Belgio una donazione di 2.011 euro.

Nel bilancio si legge che «i contributi da persone fisiche» riguardano principalmente «il contributo per le piattaforme tecnologiche per l' attività dei gruppi e dei parlamentari» e «il contributo per lo Scudo della rete avviato nel 2018».

Solo grazie ai versamenti dei parlamentari - che, come prevede il regolamento interno, sono tenuti a sborsare 300 euro a testa ogni mese per sostenere la piattaforma Rousseau - l' Associazione presieduta da Casaleggio ha incassato 699.844 euro. Il contributo per lo Scudo della rete - funzione che ha come obiettivo quello di fornire la difesa legale a iscritti ed eletti M5s dalle cause intentate contro di loro - raggiunge la cifra di 257.992 euro.