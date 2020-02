CASALEGGIO, MEJO DEL MAGO OTELMA! – MATTIA FELTRI E LA CANDIDATURA A PUNTI NEL MOVIMENTO 5 STELLE: “IN CINA, COME SU ROUSSEAU, IL PREMIO VA AI FEDELI, AGLI UBBIDIENTI, A CHI SI ASTIENE DAL PENSARE, DALLO SCEGLIERE E DAL DECIDERE. È QUESTO CHE I 5STELLE HANNO IN TESTA NON SOLO PER SÉ, MA PER TUTTI NOI. PER FORTUNA, VISTI GLI ULTIMI RISULTATI ELETTORALI…”

1 – L’ULTIMA TROVATA DI CASALEGGIO È UN SISTEMA A PUNTI A CUI È APPESO IL DESTINO DEI CANDIDATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/badge-deve-ancora-venire-rsquo-ultima-trovata-casaleggio-226563.htm

2 – ZONA OTELMA

Mattia Feltri per “la Stampa”

enrica sabatini davide casaleggio max bugani LUIGI DI MAIO - DAVIDE CASALEGGIO - PIETRO DETTORI

La storia della candidatura a punti nel Movimento cinque stelle sta fra la Cina e il Mago Otelma. Sentite il meccanismo: se partecipi alle iniziative della piattaforma Rousseau, se voti regolarmente le proposte della piattaforma Rousseau, se depositi progetti di legge sulla piattaforma Rousseau, se fai il ballo del qua qua sulla piattaforma Rousseau ottieni un punteggio, e chi raggranella quello più alto è premiato con la candidatura. Né più né meno - soltanto in una fase più primitiva e circoscritta - del Sistema di Credito Sociale in attuazione in Cina, dove i cittadini raggiungono un rating in seguito ai loro comportamenti: per chi attraversa col rosso, tarda a pagare una multa, non si dedica al volontariato, il rating si abbassa, viceversa si alza.

luigi di maio xi jinping

divino otelma

E fin qui siamo nei dintorni del mostruoso. Ma non basta. L' obiettivo è arrivare al controllo di ogni comportamento privato, per esempio attraverso la cronologia di Internet. Se uno se ne sta tutte le sere a giocare ai videogiochi avrà una decurtazione, e un incremento se invece leggerà i discorsi di Xi Jinping. E così i buoni potranno mandare i figli nelle scuole migliori, ambire ai posti di lavoro più remunerativi, avere la connessione internet veloce; e ai cattivi niente.

luigi di maio xi jinping

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 3

In Cina, come su Rousseau, trasformate l' una e l' altra in entità divine, il premio va ai fedeli, agli ubbidienti, in definitiva a chi si astiene dal pensare, dallo scegliere e dal decidere. È questo che i Cinque stelle hanno in testa non solo per sé, ma per tutti noi. Per fortuna, visti gli ultimi risultati elettorali, siamo sempre meno in zona Cina e sempre più in zona Otelma.

divino otelma divino otelma