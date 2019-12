CASALEGGIO, NON TI PAGO! - CRESCE LA PROTESTA NEL MOVIMENTO PER I 120MILA EURO CHE OGNI MESE DEVONO VERSARE ALL'ASSOCIAZIONE, E CONTESTANO PURE IL DECANO PIETRO DETTORI E I SUOI POST SUL BLOG CHE SEMBRANO USCITI DALLA ''BESTIA'' DI SALVINI - LA LOMBARDI INTANTO TAGLIA LE GAMBE ALLA NEMICA RAGGI: NIENTE BIS IN CAMPIDOGLIO

Alessandro Trocino per il ''Corriere della Sera''

Nel mirino dei gruppi parlamentari ci sono due persone e un' associazione. I primi due sono Pietro Dettori e Luigi Di Maio, la terza è l' associazione Rousseau. Nonostante le smentite di prammatica, nessuno mette in dubbio che i 14 capigruppo M5S nelle commissioni abbiano chiesto e ottenuto un incontro con Luigi Di Maio, per martedì mattina, dopo una disastrosa riunione con Dettori, responsabile del blog e consulente del ministro degli Esteri.

I 14 capigruppo in commissione, in mancanza di un capogruppo vero della Camera, si sono fatti portavoce. Hanno deciso di interpretare i malumori e le richieste della base.

Al principio, si voleva inviare una lettera al capo politico (il famoso «documento», smentito). Poi, dopo aver ottenuto l' incontro, si è deciso di soprassedere. Anche perché tra i 14 ci sono sensibilità diverse.

Dissidenti dichiarati, ma anche persone fedeli a Di Maio.

Ma tutti sono critici sulle modalità con le quali il capo interpreta il suo ruolo e sulla comunicazione. Chiedono di abbassare i toni, contestano i post virulenti del Blog e le campagne in stile Salvini.

Non è un caso che dica cose simili Roberta Lombardi, che in un' intervista a Sky Tg24, da Maria Latella, spiega: «Di Maio sta cercando di mantenere l' identità all' interno del governo. Ma lo fa in una modalità molto muscolare che non condivido». Per la Lombardi, «più che parlare di una fronda, parlerei del fatto che come M5S abbiamo fatto un investimento su questo governo perché volevamo fare cose utili per il Paese. Questo modo continuo di porre distinguo, semplificando, il messaggio politico alla ricerca del titolo, è stancante». Parole condivise da quasi tutti nel gruppo.

Mentre resta il dissidio sulle alleanze nelle Regioni. Anche la Lombardi, dopo la Ruocco, si schiera per l' intesa con il Pd e chiede il voto su Rousseau.

Reagisce con forza il senatore Gabriele: «È finita l' era dei consoli romani. La signora Lombardi si occupi del Lazio e si allei, se vuole, con Zingaretti». Ma Lombardi insiste anche su Roma: «Raggi? Nessuna deroga al limite del secondo mandato».

E se Raffaele Trano smentisce «l' ennesima fake news sul mio conto, mai stato in dissenso con Di Maio», sono molti i parlamentari che contestano anche la gestione di Rousseau. Non è andata giù la faccenda dei 120 mila euro destinati a Italia 5 Stelle e finiti sul conto dell' associazione.

Max Bugani si indigna: «Tutte fesserie. Abbiamo fatto tre incontri pubblici per spiegare ai parlamentari. Se non vengono non è colpa nostra». Eppure, come dice un parlamentare, «non chiedi fondi per il mercatino di Natale e poi quello che resta lo giri a Bill Gates, solo perché ha fatto un foglio Excel sul mio pc». Bugani risponde così: «Con quei 120k su Rousseau si sono organizzati eventi, votazioni e le attività di promozione che hanno portato alle elezioni del 2018, quindi all' elezione dei parlamentari».

Fatto sta che i parlamentari sono imbufaliti. C' è chi sta pensando di fare causa a Rousseau, per farsi ridare i soldi. Anche perché sono molti quelli che non stanno pagando la quota. E altrettanti quelli che chiedono una modifica delle regole, per non dover più pagare e sganciarsi dall' ombra milanese di Davide Casaleggio.

