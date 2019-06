CASALEGGIO IN THE USA - IL PARA-GURU M5S PREPARA UN VIAGGIO NEGLI STATI UNITI, NELLA SECONDA METÀ DI LUGLIO, PER STUDIARE I VANTAGGI ECONOMICI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, L'USO DEL BLOCKCHAIN NELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E I BIG DATA - E LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA “CASALEGGIO ASSOCIATI” SIGNIFICANO AFFARI…

Paolo Mastrolilli per “la Stampa”

Davide Casaleggio prepara la sua missione americana, che promette di avere un forte impatto tanto sul futuro del Movimento 5 Stelle, quanto su quello dell' azienda familiare. Il presidente della Casaleggio Associati e dell' Associazione Rousseau sta infatti pianificando di visitare gli Usa nella seconda metà di luglio, per esplorare le connessioni tra le smart companies e la cittadinanza digitale, e il potenziale impatto sociale di blockchain, intelligenza artificiale e big data. Tutti aspetti che potrebbero trovare applicazione tanto nell' attività politica di Casaleggio, quanto in quella imprenditoriale.

Per chiunque si occupi di tecnologia digitale, gli Stati Uniti sono un punto di riferimento ineludibile. In particolare ora, con le straordinarie innovazioni che arrivano non solo dalla Silicon Valley, ma anche dalla Silicon Alley di New York, e dalle grandi università della costa orientale tipo il MIT.

Già il padre Gianroberto aveva una forte attenzione verso l'America, per la natura stessa della sua attività, ma ora il figlio vuole approfondire i rapporti. Sul piano culturale, il fatto di essere praticamente bilingue grazie alla madre Elizabeth Clare Birks, gli facilita gli scambi. Sul piano professionale, la cura che lui dedica agli aspetti imprenditoriali dell' uso della rete, oltre a quelli politici ereditati dal padre, allarga lo spettro del suo interesse.

I dettagli del programma americano di Davide sono ancora in via di definizione, ma l'obiettivo generale è molto chiaro. È interessato ad esplorare le connessioni nelle aree delle smart companies e la digital citizenship. In particolare, per quanto riguarda le attività imprenditoriali della Casaleggio Associati, vuole approfondire come l' avanzamento tecnologico possa produrre maggiori ricavi per le imprese, e creare maggior valore per i dipendenti. Sul piano sociale, vuole indagare come le tecnologie tipo blockchain, intelligenza artificiale e big data possono avere un impatto positivo sulle comunità dove vengono adoperate.

Su quello politico e della cittadinanza digitale, punta a studiare gli esperimenti digitali più nuovi nella democrazia partecipativa, e come i diritti digitali tipo quello ad essere dimenticati o la libertà di accesso a internet, possano intersecarsi con lo sviluppo delle identità digitali per espandere le nozioni dei diritti fondamentali nelle nostre società.

Lui stesso, del resto, nel marzo del 2018 aveva spiegato il successo dei 5 Stelle nelle elezioni con un articolo pubblicato sul Washington Post, in cui annunciava che il suo prossimo progetto sarebbe stato «applicare la tecnologa blockchain al voto online. Ciò consentirà la certificazione decentralizzata di ogni voto online». La vittoria della Lega nelle elezioni europee lo spinge forse ad indagare questi temi tanto sul piano politico, quanto quello imprenditoriale.

Il dipartimento di Stato, contattato da La Stampa a proposito del viaggio, non ha confermato o smentito, limitandosi a dire che non commenta le visite private dei politici. Un punto di contatto naturale con l' amministrazione potrebbe però essere Philip Reeker, ex console americano a Milano, che oggi svolge il ruolo di Acting Assistant Secretary nel Bureau of European and Eurasian Affairs del dipartimento di Stato.

Quando era in Italia Reeker aveva conosciuto Casaleggio nella città dove entrambi lavoravano attraverso Arturo Artom, e non sarebbe sorprendente se il rapporto fosse continuato anche fuori da canali ufficiali. Tempo fa la rivista Wired aveva anche rivelato l' incontro avvenuto tra Davide e l' ex consigliere di Trump Bannon, confermando così il suo interesse a stabilire insieme relazioni tecnologiche, imprenditoriali, commerciali e politiche con gli Stati Uniti.

