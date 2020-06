CASALINO BIRICHINO: LASCIA SUL LASTRICO LE SALE SCOMMESSE, LUI CHE COL GIOCO D'AZZARDO CI HA GUADAGNATO MOLTO BENE (VIDEO) - IL PORTAVOCE DI CONTE È STATO UNO DEI FAUTORI DELLA STRETTA SUL GIOCO LEGALE, TANTO DA VIETARNE LA PUBBLICITÀ, E ORA IL GOVERNO TIENE CHIUSE LE SALE SCOMMESSE MENTRE AUMENTA LE TASSE SUL SETTORE - COME MAI LA RICCA ESPERIENZA CON ''BETTING CHANNEL'' È SPARITA DAL TRUCCATISSIMO CURRICULUM DI CASALINO?

DAGONEWS

ROCCO CASALINO BETTING CHANNEL

L'ing. Rocco Casalino ha proprio dei problemi con il suo curriculum, un po' come il suo datore di lavoro, il Prof. Avv. Giuseppe Conte che avendo pochi titoli ha pensato bene di gonfiarli un po'. Due anni fa, quelli del ''Foglio'' avevano beccato il suo finto Master in Business Administration sul profilo Linkedin, un diploma che avrebbe conseguito addirittura negli Stati Uniti nel 2000. Ovvero l'anno in cui era rinchiuso nella casa del primo ''Grande Fratello''.

Disse che qualcuno aveva creato un finto profilo LinkedIn, perché lui non sapeva nulla e mai aveva fatto un master negli Stati Uniti. La scusa del ''mi hanno hackerato l'account'' d'altronde è ormai consolidata. Caso chiuso? Manco per niente, perché poi dal lontano 2012 emerse il curriculum che Rocco allegò alla sua candidatura per il Movimento 5 Stelle, dove compariva lo stesso titolo di studio.

ROCCO CASALINO BETTING CHANNEL

Seguirono richieste di dimissioni dal ruolo di capo della comunicazione grillina, regolarmente ignorate, perché la trasparenza e l'honestà è sempre quella degli altri.

Ma in questi giorni torna attuale la faccenda del curriculum. Né in quello su Linkedin né in quello presentato ai puri del Movimento, infatti, compare una rilevante esperienza lavorativa del prode Rocco. Ovvero quando per due anni (2007-2008) lavorò per il canale di scommesse ''Betting Channel'', come dimostra il video caricato su Youtube (datato 2010 ma riferito a un periodo precedente).

rocco casalino il curriculum

Ma come? In quel cv ha trovato spazio la non fondamentale esperienza di ''inviato per Lamberto Sposini su Telenorba'' e non gli avanzava una riga per citare i trascorsi nel mondo del gioco d'azzardo? Due ore al giorno in tv, per cinque giorni a settimana, un impegno su tutti i fronti: ''Il lunedì ci occupiamo di ippica, il martedì di lotto e giochi da banco, il mercoledì skill game e il poker, giovedì casino e slot machine e il venerdì di scommesse sportive. Dalle 20.30 alle 22.30''

Forse perché Casalino, insieme al resto del Movimento, è stato uno dei più feroci accusatori delle società di scommesse e del gioco d'azzardo legale, tanto da vietarne la pubblicità su tutti i media del paese?

Proprio lui, lo stesso che con il premier ha deciso di tenere le sale scommesse chiuse fino al 15 giugno, in maniera incomprensibile visto che si può giocare al Gratta e vinci dal tabaccaio (pure durante il lockdown si poteva), i campionati stranieri stanno riprendendo e il 12-13 si gioca la Coppa Italia. Ora il settore è in rivolta e il 9 giugno intende protestare in piazza, anche contro la nuova tassa sulle scommesse: ''Una mancata riapertura immediata del settore porterebbe alla chiusura definitiva oltre 12.000 esercizi, per una perdita stimata di oltre 60.000 posti di lavoro''.

curriculum rocco casalino

Di sicuro non quello del Rasputin di Palazzo Chigi: nel frattempo di lavoro ne ha trovato un altro e ben remunerato, anche grazie al suo curriculum molto ''pettinato'', tra buchi e aggiunte birichine.

CORONAVIRUS: FIEGL;CRISI GIOCO LEGALE,60MILA POSTI A RISCHIO

(ANSA) - - "Le misure contenute nel decreto Rilancio, quali il divieto di riapertura dei punti vendita specializzati e la nuova tassa sulle scommesse decisa dal Governo, stanno mettendo in ginocchio il comparto del Gioco legale. Una mancata riapertura immediata del settore porterebbe alla chiusura definitiva oltre 12.000 esercizi, per una perdita stimata di oltre 60.000 posti di lavoro. Un danno devastante dal punto di vista sociale ed economico per tutto il Paese, oltre che un assist insperato per le organizzazioni criminali, che lucrano sul gioco illegale non autorizzato dallo Stato". Così la Federazione italiana esercenti gioco legale (Fiegl), promossa e organizzata da Confesercenti.

ROCCO CASALINO sale scommesse 3 sale scommesse 9 curriculum rocco casalino curriculum rocco casalino ROCCO CASALINO INSTAGRAM GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO