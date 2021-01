22 gen 2021 17:31

CASALINO GETTA IL SASSO E RITIRA LA MANO - L'ULTIMA DI TA-ROCCO: POSTARE UN "OFF THE RECORDS" NELLA CHAT COI GIORNALISTI E CANCELLARLO SUBITO, QUANDO PERÒ ERA STATO ORMAI SCREENSHOTTATO - NEL TESTO SI LEGGEVA: "GIRO UN'AGENZIA CHE DIMOSTRA CHE NON ERA UNA MISSIONE SEGRETA IN LIBIA E CHE L'INCONTRO NON ERA IN UN BUNKER SEGRETO" - UN MESSAGGIO AL COPASIR CHE LO HA CONVOCATO PROPRIO PER SPIEGARE PERCHÉ HA DIFFUSO LA SUA GEOLOCALIZZAZIONE A BENGASI?