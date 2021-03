CASALINO HA PERSO LA VOGLIA DI PARLARE - DOPO AVERCI SBOMBALLATO CON IL SUO LIBRO INVADENDO OGNI TRASMISSIONE TELEVISIVA, TA-ROCCO È SCAPPATO A GAMBE LEVATE DA FRANCESCA CARRARINI, L'INVIATA DI MASSIMO GILETTI PER "NON È L'ARENA" - LE DOMANDE DELLA GIORNALISTA? ERANO SU SU MARIO BENOTTI, IL CONSIGLIERE E IMPRENDITORE COINVOLTO NELLA VICENDA DELLE MASCHERINE CHE DI FATTO HA PORTATO ALLA SOSTITUZIONE DEL COMMISSARIO DOMENICO ARCURI... - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

rocco casalino scappa dalle domande

Di fiato per correre, Rocco Casalino, ne ha da vendere. Per rispondere alle domande di Francesca Carrarini, inviata di Massimo Giletti per Non è l'Arena, no. La giornalista voleva chiedere all'ex portavoce del premier Giuseppe Conte un commento su Mario Benotti, il consigliere e imprenditore coinvolto nella vicenda delle mascherine che di fatto ha portato alla sostituzione del commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri.

