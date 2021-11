17 nov 2021 13:22

CASALINO NON SI FA VEDERE MA CONTINUA A FARSI SENTIRE - DOPO IL COMING OUT DA FAZIO, VINCENZO SPADAFORA È STATO DESTINATARIO DI UNA "TELEFONATA IRRITATA" DI TA-ROCCO - LO HA RIVELATO L'EX MINISTRO DELLO SPORT DURANTE UN’ASSEMBLEA GRILLINA: “NON POSSO RICEVERE CHIAMATE DEL GENERE. AVEVO UN RUOLO E UNA REPUTAZIONE PRIMA DELLA MIA ESPERIENZA POLITICA E HO LA LIBERTÀ DI ANDARE IN TELEVISIONE A PRESENTARE UN MIO LIBRO IN USCITA” - IL PORTA-CROCE DI CONTE HA BACCHETTATO ANCHE LA DEPUTATA FEDERICA DIENI, IMPEDENDOLE DI ANDARE OSPITE IN TV…