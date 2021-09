CASELLATI NO-TAX - DOPO LE CRITICHE PER I “VOLI DI STATO”, ALTRO CETRIOLONE PER IL PRESIDENTE DEL SENATO: IL MARITO DELLA CASELLATI, GIAMBATTISTA, È INDAGATO DAL FISCO PER IL MANCATO PAGAMENTO DI 145MILA EURO DI ICI NEL PERIODO TRA IL 2005 E IL 2012 – LA QUESTIONE È LEGATA AD ALCUNI TERRENI NEL COMUNE DI ADRIA, SUI QUALI IL MARITO DELLA CASELLATI PRETENDE DI AUTOAPPLICARSI UNO SCONTO SULLA TASSA DI PROPRIETÀ DI 65MILA EURO, PIÙ ALTRI 80MILA FRA SANZIONI E INTERESSI…

Enrico Mignori per www.tpi.it

Non bastavano le polemiche per i voli di Stato, per gli “aiutini” ai figli, per il vitalizio da senatrice ottenuto anche per gli anni in cui era al Consiglio Superiore della Magistratura. Adesso Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, ha un problema anche dentro casa.

Suo marito, l’avvocato Giambattista Casellati, è coinvolto in un contenzioso tributario con il Comune di Adria, in provincia di Rovigo: l’Amministrazione gli contesta di non aver pagato complessivamente 145mila euro di Ici (comprese sanzioni e interessi) fra il 2005 e il 2012.

Davanti alla giustizia tributaria pendono, in particolare, due procedimenti separati: sul primo di questi la Cassazione emetterà sentenza definitiva il 4 novembre 2021. La storia è raccontata sul primo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola dal 17 settembre.

Una vicenda che mette in imbarazzo la presidente del Senato, seconda carica dello Stato che ambisce a diventare la prima donna presidente della Repubblica. E di cui nessuno parla volentieri, ad Adria così come a Roma.

Il marito di Alberti Casellati è un importante avvocato di Padova e discende da una famiglia nobile tra le più importanti della provincia di Rovigo.

GIAMBATTISTA CASELLATI Maria Elisabetta Alberti Casellati

Lo scontro legale riguarda dei terreni di sua proprietà ad Adria, sui quali l’avvocato pretende di autoapplicarsi uno sconto sulla tassa di proprietà pari a 65mila euro, più altri 80mila fra sanzioni e interessi.