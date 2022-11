IL CASO SOUMAHORO SI ALLARGA – LA PROCURA DI LATINA ACCUSA LA SUOCERA DEL DEPUTATO SINISTRATO ANCHE DI TRUFFA AGGRAVATA, FALSE FATTURAZIONI E FRODE NEI PUBBLICI INCANTI. IL SOSPETTO È CHE LA MAREA DI SOLDI INCASSATI DALLE COOPERATIVE PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE DEI PROFUGHI SIA STATA UTILIZZATA PER ALTRO – FRATOIANNI ABBOZZA: “SPERO CHE ARRIVI L’ASSOLUZIONE”, BONELLI PRENDE LE DISTANZE: “LA RISPOSTA SUL DIRITTO ALL’ELEGANZA MI È SEMBRATA INOPPORTUNA”

Michele Marangon,Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

MARIE TERESE MUKAMITSINDO MOGLIE DI SOUMAHORO

Cappotto scuro, felpa rossa e sneakers, visibilmente scossa, Marie Therese Mukamitsindo è tornata ieri nella sede della Cooperativa Consorzio Aids.

In compagnia del figlio Michel Rukundo e di tre ispettori del ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assistito a nuove acquisizioni di documenti da parte degli ispettori a caccia di irregolarità sull'uso dei fondi pubblici.

Un fiume di denaro, stimato in oltre 60 milioni di euro, sul cui utilizzo sta indagando la Procura di Latina che ieri ha accusato Marie Therese, oltre che di malversazione, anche di truffa aggravata, false fatturazioni e frode nei pubblici incanti. Il sospetto è che non siano stati usati per l'accoglienza e l'inclusione dei profughi per cui erano stati erogati alle cooperative gestite dai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro.

i finanziamenti da capogiro alla cooperativa karibu

Proprio oggi la suocera, Marie Therese, è stata convocata dall'ispettorato del Lavoro di Latina per rispondere delle accuse di due migranti che dicono di aver lavorato per Karibù senza contratto e senza paga.

Sostengono anche loro che per poter avere quanto dovuto lei chiedeva in cambio fatture che non potevano naturalmente emettere, a meno di non farsele dare da altri come chiedeva lei.

Sulla base di quelle testimonianze gli investigatori del nucleo economico-finanziario della Guardia di Finanza di Latina stanno accelerando sulle indagini. E si concentrano sui conti correnti delle cooperative e personali di Marie Therese e dei suoi figli. A sentire gli inquirenti, «l'indagine è a buon punto».

liliane murekatete e marie therese mukamitsindo

Soumahoro, che non è indagato, dice di non saperne nulla e respinge come «infondate, contorte e fantasiose» le dichiarazioni di Mamadou Balde, suo ex collega sindacalista della Lega Braccianti che a Striscia la notizia lo aveva accusato di aver invitato i braccianti a far domanda al patronato per avere il reddito d'emergenza, di aver poi «cambiato faccia e averli ignorati» quando «i soldi sono arrivati» insomma di aver «sfruttato i braccianti e utilizzato i migranti per far carriera».

Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, che ha candidato Aboubakar si «augura che la vicenda giudiziaria porti a una assoluzione».

Ma la questione è politica anche per Angelo Bonelli che ieri ha parlato di «vicenda bruttissima».

E, sul «diritto all'eleganza» che Soumahoro ha rivendicato per la moglie Liliane - che pubblicava selfie supergriffata nel periodo in cui nelle coop gestite anche da lei i minori accolti lamentavano scarsità di cibo - il leader dei Verdi ha detto: «Mi è sembrata una risposta inopportuna, doveva informarci».

angelo bonelli e nicola fratoianni parlano di soumahoro a mezzora in piu

SOUMAHORO soumahoro papa francesco

Federico Mollicone (FdI) in un'interrogazione parlamentare auspica che la Corte dei Conti e la Procura facciano chiarezza sul "caso Soumahoro". Per il ministro leghista Roberto Calderoli questa vicenda insegna che «i soldi pubblici vanno usati bene e controllati nel loro utilizzo».

soumahoro Aboubakar Soumahoro e Angelo Bonelli alla Camera aboubakar soumahoro con la moglie COPERTINA DE L ESPRESSO CON SOUMAHORO E SALVINI

TWEET SUL CASO SOUMAHORO STIVALI SOUMAHORO EDITION MEME SU ABOUBAKAR SOUMAHORO E MARCO DAMILANO

ABOUBAKAR SOUMAHORO ABOUBAKAR SOUMAHORO 5 aboubakar soumahoro 2 aboubakar soumahoro 12 LILIANE MUREKATETE MOGLIE DI SOUMAHORO il caso soumahoro visto da osho 2 formigli soumahoro ABOUBAKAR SOUMAHORO MEME BY VUKIC LA COPERTINA DE L ESPRESSO CON SOUMAHORO (GIUGNO 2018) E QUELLA RIVISTA DA LIBERO il caso soumahoro visto da osho 3 il caso soumahoro visto da osho 1 ABOUBAKAR SOUMAHORO NICOLA FRATOIANNI ABOUBAKAR SOUMAHORO ANGELO BONELLI gli stivali di aboubakar soumahoro

la moglie di soumahoro non è l'arena MARIE THERESE MUKAMITSINDO SUOCERA DI SOUMAHORO CON ROMANO PRODI MARIE THERESE MUKAMITSINDO SUOCERA DI SOUMAHORO CON PIERFRANCESCO MAJORINO MARIE THERESE MUKAMITSINDO Marie Therese Mukamitsindo