8 nov 2024 17:54

IL CASO SPIONI CREA IMBARAZZO A MANTOVANO – DOPO AVERLO SCELTO A CAPO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, IL SOTTOSEGRETARIO NON PUO' NON DIFENDERE BRUNO FRATTASI, UN PREFETTO CHE NON POTEVA POSSEDERE ESPERIENZA DEL SETTORE CYBER - AL RACCONTO DELL’HACKER CALAMUCCI DI ESSERE RIUSCITO A BUCARE IL SERVER, BALBETTA: “L’AGENZIA STA FACENDO UN LAVORO IMPORTANTE CHE NON MERITA DI ESSERE DEMOLITO PER MEZZE FRASI IN UN FONDO DI PAGINA DI INFORMATIVA” – MANTOVANO TORNA ANCHE SUL PASTICCIO DEL DECRETO ANTI-SPIONI SALTATO PER UNO SCONTRO CON IL MINISTRO NORDIO: “SERVONO ALCUNI CHIARIMENTI, CHE SI RISOLVERÒ IN POCHI GIORNI…”