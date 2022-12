31 dic 2022 14:15

LA CASTA DELLO SPORT ITALIANO È (QUASI) SALVA – IL TAR HA ACCOLTO IL RICORSO CONTRO IL LIMITE DEI TRE MANDATI PER I PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI DELLO SPORT, RIMANDANDO LA DECISIONE ALLA CONSULTA – LA LEGGE MANDEREBBE A CASA GRAN PARTE DEI VERTICI DELLE FEDERAZIONI, IN CARICA DA DECENNI, NEL 2024 – UNA PRIMA VITTORIA CHE RIGUARDA TUTTI, DA MALAGÒ IN GIÙ: PETRUCCI NEL BASKET, ARACU E ROSSI NEL PATTINAGGIO E TIRO A VOLO. E POI CHIMENTI, BINAGHI, BARELLI NEL NUOTO…