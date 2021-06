GRILLO-CONTE: DISGELO! "GIUSEPPI" SI PREPARA ALLO SHOW TV DI DOMANI (FORSE ANDRA’ IN DIRETTA SU UN CANALE MEDIASET) DOVE SU CONSIGLIO DI CASALINO DOVRA’ FAR FINTA DI BASTONARE GRILLO. MA LA TRATTATIVA TRA BEPPE MAO E L’AVVOCATO DI PADRE PIO (GLI SCHIAFFI) SI E’ SBLOCCATA CON UNA TELEFONATA: GRILLO HA RINUNCIATO A COMANDARE SULLA COMUNICAZIONE E A METTERE BECCO SULLE NOMINE. MANTERREBBE IL RUOLO DI GARANTE. I PARLAMENTARI GRILLINI GIA' ESULTANO: ADESSO E’ IMPOSSIBILE DIRE DI NO A BEPPE, CONTE NON CERCHI SCUSE - STA PER NASCERE IL NUOVO MOVIMENTO, PREPARATE I POP CORN, DOMANI CI SARA’ DA RIDERE