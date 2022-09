"COSA VOTO IO? ESISTE IL SEGRETO DELL’URNA. CONTINUATE A RICAMARE…" – DRAGHI TIRA BORDATE A CONTE (“NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI NON BISOGNA FARE GIRAVOLTE”), INCENERISCE SALVINI E LE SUE PRESE DI DISTANZA SULLE SANZIONI ALLA RUSSIA E E NE HA ANCHE PER MELONI E I SUOI RAPPORTI CON ORBAN: “COSA FARÀ IL PROSSIMO GOVERNO NON LO SO. MA MI CHIEDO, UNO COME SE LI SCEGLIE I PARTNER? CERTO, C’È UNA COMUNANZA IDEOLOGICA, MA CONTA ANCHE L’INTERESSE DEGLI ITALIANI…”