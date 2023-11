IL CAVALLO DI TROIA DI PUTIN NELL’UE COLPISCE ANCORA: VIKTOR ORBAN SI METTE DI TRAVERSO SULL’INGRESSO DELL’UCRAINA NELL’UNIONE EUROPEA – SECONDO IL MINISTRO DEGLI ESTERI UNGHERESE, PETER SZIJJARTO, L’ADESIONE DI KIEV NELL’UE “POTREBBE PORTARE LA GUERRA IN EUROPA” – SZIJJARTO HA SOTTOLINEATO COME IN UCRAINA SIANO ANCORA VIOLATI I DIRITTI DELLE MINORANZE, E…

Peter Szijjarto

(ANSA) - L'Ungheria frena sull'avvio dei negoziati di adesione Ue dell'Ucraina.

"Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha espresso la preoccupazione che l'Ucraina non sia pronta per l'adesione all'Ue a causa dei conflitti in corso, che potrebbero portare la guerra in Ue" si legge in un tweet di Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese, Viktor Orban.

viktor orban e vladimir putin

Szijjarto ha sottolineato "l'incapacità dell'Ucraina di soddisfare i criteri di candidatura all'Ue" contestando in particolare "violazioni dei diritti delle minoranze" questione cara a Budapest per via della minoranza ungherese che abita la regione ucraina della Transcarpazia. "Szijjártó - aggiunge - ha chiesto di dare priorità all'integrazione nell'Ue dei Paesi dei Balcani occidentali, in particolare ai progressi della Serbia" ed "ha accolto con favore lo status di candidato della Georgia" una decisione "attesa da tempo".

URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY

La Commissione europea ha raccomandato l'avvio dei negoziati di adesione, su cui dovranno esprimersi i leader europei probabilmente al vertice di dicembre. Il via libera dei Consiglio europeo richiede l'unanimità.

volodymyr zelensky ursula von der leyen URSULA VON DER LEYEN VOLODYMYR ZELENSKY