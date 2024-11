CAVOLETTI DA BRUXELLES PER LA MELONI – LA COMMISSIONE EUROPEA LIMA LA CRESCITA ATTESA PER L’ITALIA: L’UE STIMA CHE IL PIL SALIRÀ SOLO DELLO 0,7% NEL 2024, RISPETTO ALLO 0,9 PREVISTO A MAGGIO – NEL 2025 L’ECONOMIA ITALIANA CRESCERÀ DELL’1% - IL DEBITO SALE ANCORA: SARÀ AL 136,6% NEL 2024 PER SFONDARE QUOTA 139% NEL 2026 – IL DEFICIT SCENDE AL 3,8% QUEST’ANNO – CONFERMATA LA RECESSIONE IN GERMANIA

CETRIOLONI PER L ITALIA - MEME BY EDOARDO BARALDI

UE LIMA STIME CRESCITA ITALIA, +0,7% IN 2024, +1% IN 2025

(ANSA) - La Commissione europea lima nelle previsioni di autunno la crescita attesa per l'Italia. Il Prodotto interno lordo italiano è atteso ora in crescita dello 0,7% nel 2024, rispetto allo 0,9% delle previsioni di metà maggio. Nel 2025 è visto crescere dell'1%, rispetto all'1,1% delle stime di primavera. Per il 2026 il Pil è visto salire dell'1,2%.

UE, DEBITO ITALIA SALE A 138,2% IN 2025, A 139,3% IN 2026

(ANSA) - La Commissione europea stima che il debito pubblico dell'Italia sarà al 136,6% del Pil nel 2024, salirà al 138,2% nel 2025 e al 139,3% nel 2026. La previsione migliora le attese di primavera quando l'indebitamento pubblico italiano era atteso salire al 138,6 nel 2024 e al 141,7% nel 2025. Nel Documento programmatico di bilancio italiano inviato a Bruxelles il rapporto debito/Pil a fine 2024 è previsto al 135,8%. E' atteso al 136,9% nel 2025 e al 137,8% nel 2026.

giorgia meloni e giancarlo giorgetti 9

UE, DEFICIT ITALIA SCENDE AL 3,4% NEL 2025, 2,9% IN 2026

(ANSA) - La Commissione europea stima che il deficit dell'Italia scenderà al 3,8% nel 2024 dal 7,2% dello scorso anno, e scenderà al 3,4% nel 2025 e al 2,9% nel 2026. Il dato rivede al ribasso le stime di primavera (4,4% il disavanzo/Pil atteso nel 2024 e 4,7% nel 2025). Nello scenario indicato dal Documento programmatico di bilancio italiano il rapporto del deficit sul Pil scenderà al 3,3% nel 2025 e al 2,8% nel 2026.

UE CONFERMA PIL EUROZONA +0,8% IN 2024, LIMA +1,3% IN 2025

(ANSA) - La Commissione Ue conferma le previsioni di crescita economica per l'Eurozona quest'anno, con un aumento del Prodotto interno lordo atteso in aumento dello 0,8%, come nelle previsioni di maggio. Lima la crescita attesa nel 2025, con il Pil visto salire dell'1,3%, rispetto all'1,4% indicato in precedenza. Nel 2026 il Pil nella zona euro è visto salire dell'1,6%. Limate anche le attese per l'Ue tutta, dove il Pil è visto crescere dello 0,9% nel 2024 (da 1%), dell'1,5% nel 2025 (da 1%) e dell'1,8% nel 2026.

UE VEDE INFLAZIONE EUROZONA A 2,1% IN 2025, 1,9% IN ITALIA

ursula von der leyen giorgia meloni - foto lapresse

(ANSA) - La Commissione europea nelle previsioni economiche di autunno stima l'inflazione dell'Eurozona al 2,4% quest'anno, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Nell'Ue l'inflazione è attesa al 2,6% quest'anno, al 2,4% il prossimo anno e al 2% nel 2026. Per l'Italia l'attesa è che l'inflazione si porti all'1,1% nel 2024, all'1,9% nel 2025 e all'1,7% nel 2026.

UE, ITALIA CRESCE GRAZIE A INVESTIMENTI, CONSUMI E PNRR

(ANSA) - In Italia "si prevede che il Pil reale crescerà dello 0,7% nel 2024, sostenuto dagli investimenti e dal calo delle importazioni. L'attività economica è destinata a crescere rispettivamente dell'1% e dell'1,2% nel 2025 e nel 2026, con l'aumento dei consumi e l'accelerazione della spesa correlata al Pnrr".

GIORGIA MELONI UNFIT - MEME

Lo afferma la Commissione europea nelle previsioni economiche d'autunno. "Si prevede che l'eliminazione graduale di consistenti crediti d'imposta per l'edilizia abitativa e le entrate sostenute spingeranno il deficit pubblico in modo significativo verso il basso", segnala. "Al contrario, il rapporto debito/Pil è destinato a salire nel periodo di previsione, raggiungendo il 139,3% del Pil nel 2026 (dal 134,8% del 2023), spinto dall'impatto ritardato dei crediti d'imposta per la ristrutturazione degli alloggi maturati nel deficit fino al 2023".

UE VEDE GERMANIA IN RECESSIONE NEL 2024, PIL -0,1%

(ANSA) - La Commissione europea vede il Pil della Germania in recessione allo -0,1% nel 2024 e in discesa dopo lo -0,3% registrato nel 2023. E' quanto emerge dalle previsioni economiche di autunno pubblicate dalla Commissione europea. Bruxelles stima il Pil tedesco allo 0,7% nel 2025 e 1,3% nel 2026. Per restare ai Paesi più, guardando alla Francia, la Commissione europea stima il Pil all'1,1% nel 2024, 0,8% nel 2025 e 1,4% nel 2026. Per la Spagna la stima è al 3% nel 2024, 2,3% nel 2025 e 2,1% nel 2026.

LA SALA DEGLI SPECCHI DI PALAZZO CHIGI - VIGNETTA BY GIANNELLI