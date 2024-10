CAVOLI AMARI A BRUXELLES – LA PROCURA EUROPEA, IN COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ BELGHE, STA INDAGANDO SULLE ACCUSE DI USO IMPROPRIO DEI FONDI EUROPEI DA PARTE DEI MEMBRI DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO. LO RIVELA “POLITICO” – LA NOTA DEL PPE: “NON SIAMO STATI CONTATTATI DALLA PROCURA IN MERITO A POSSIBILI INDAGINI DI ALCUN TIPO, IL NOSTRO GRUPPO PPE PRONTO ALLA PIENA COOPERAZIONE…”

MEDIA,PROCURA UE INDAGA SUL PPE PER USO IMPROPRIO DI FONDI

PARTITO POPOLARE EUROPEO - PPE

(ANSA) - La Procura europea (Eppo), in collaborazione con le autorità belghe, starebbe indagando sulle accuse di uso improprio dei fondi europei da parte dei membri del Partito Popolare Europeo. Lo rivela Politico, citando due agenti di polizia belga e un portavoce della Procura belga.

Una portavoce della Procura europea ha confermato all'ANSA che "è in corso un'indagine su presunti abusi di fondi Ue commessi in Belgio da membri di un gruppo politico del Pe. Tuttavia, in questa fase, l'indagine si limita ai fatti e non ci sono sospetti". "Quando potremo dire qualcosa su una qualsiasi delle nostre indagini, lo faremo", ha aggiunto.

PPE, 'NOI NON CONTATTATI DALLA PROCURA, PRONTI A COLLABORARE'

MANFRED WEBER - PARTITO POPOLARE EUROPEO - PPE

(ANSA) - "Non siamo stati contattati dall'Eppo, né dalle autorità belghe, né da altre forze dell'ordine, in merito a possibili indagini di alcun tipo. Il gruppo Ppe è orgoglioso di estendere la sua piena cooperazione con l'Eppo e con qualsiasi altra autorità nazionale o europea, qualora dovesse mai essere avvicinata, e in piena trasparenza".

E' quanto si legge in una nota dei Popolari sull'indagine della Procura europea sulle accuse di uso improprio dei fondi Ue commesse in Belgio. "Il Gruppo Ppe - conclude la nota - impone standard rigorosi nell'esecuzione del proprio bilancio e si sottopone volontariamente al controllo per garantirne il rispetto, anche da parte di un revisore interno, di revisori esterni e della Corte dei conti, ogniqualvolta richiesto da questa istituzione. Attualmente nessuno degli audit ha casi aperti di presunto uso improprio dei fondi".

eppo