13 ott 2022 11:44

CAZZULLO LIVE DAL SENATO! – “CODA PER OMAGGIARE BERLUSCONI, SFILA PURE MARIO MONTI. B. RESTA SEDUTO" – “DISCUSSIONE IN TRIBUNA STAMPA PER STABILIRE SE LA RUSSA ABBIA APPLAUDITO O NO AL PASSAGGIO SUL 25 APRILE. DI SICURO HA APPLAUDITO CON VIGORE E INVITATO LA SINISTRA AD ALZARSI IN PIEDI QUANDO LILIANA SEGRE HA CONDANNATO IL LINGUAGGIO DI ODIO E L’IMBARBARIMENTO DEL CONFRONTO - CROSETTO SORRIDE A DURIGON, LEGHISTA SOVRAPPESO: ‘TI VA BENE CHE TI HANNO FATTO UN PO’ DI SPAZIO, A TE DI SEGGI NE SERVONO TRE’”