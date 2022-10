CE LA FARÀ SILVIO A MORDERSI LA LINGUA DOMANI AL QUIRINALE? – MAURIZIO LUPI ANNUNCIA CHE GIORGIA MELONI FARÀ UNA DICHIARAZIONE A NOME DI TUTTA LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA: “BERLUSCONI DEVE PRENDERE ATTO CHE LA LEADER È LEI. STA DIMOSTRANDO CAPACITÀ DI LEADERSHIP, SINTESI E SENSO DI RESPONSABILITÀ” – “IL LEADER FA LA DICHIARAZIONE A NOME DI TUTTI, ALTRIMENTI CI SAREMMO PRESENTATI SINGOLARMENTE…”

maurizio lupi foto di bacco (2)

(ANSA) - "Dal momento in cui si va come coalizione" al Quirinale, "il leader della coalizione fa la dichiarazione a nome di tutta la coalizione. Altrimenti ci saremmo presentati singolarmente. Immagino che terremo la regola che ci siamo dati. Altrimenti non ha senso andare come coalizione.

Saremmo andati noi come singolo partito". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a Rai News 24. "Silvio Berlusconi sa che, da fondatore di centrodestra, deve prendere atto che la leader della coalizione si chiama Giorgia Meloni. Sta dimostrando capacità di leadership, sintesi e senso di responsabilità".

"Non posso che essere fiducioso. - commenta Lupi- Il senso di responsabilità deve essere più grande di singole opzioni, frammentazioni". "Dopo dieci anni gli italiani hanno deciso che il centrodestra deve stare al governo. La politica, con la P maiuscola, fatta dalla classe dirigente, deve assumersi questa responsabilità. Quindi sono convinto che al di là del dibattito e degli audio rubati, il governo nascerà.

Lì si vedrà la responsabilità, la serietà, la concretezza e se sapremo rispondere ai problemi e alle tante opportunità dell'Italia", continua. "Non mi piace il totoministri. Se la sintesi che farà Meloni con il presidente della repubblica porterà Antonio Tajani a ricoprire l'incarico di ministro degli Esteri nessuno potrà dubitare della sua serietà.

Meloni lo ha detto con chiarezza: chi non è europeista e atlantista, non può far parte di questo governo. Non è in dubbio questa collocazione nè di Tajani nè della storia di Forza Italia. La politica è molto chiara, gli italiani hanno detto che questa coalizione deve governare e la leader è meloni. Sono e regole che per trent'anni centrodestra si è dato, conclude Lupi.