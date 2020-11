21 nov 2020 10:04

CENA CON VISTA QUIRINALE - COSA SI SONO DETTI LUIGI DI MAIO E IL PRESIDENTE DEL SENATO, ELISABETTA CASELLATI, LA SERA DEL 16 NOVEMBRE? I DUE, CON LA MEDIAZIONE DI GIANNI LETTA, SI SONO VISTI IN PRIVATO PER LA PRIMA VOLTA DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA - LA CASELLATI, NON OSTEGGIATA DAI GRILLINI, STA TESSENDO LA SUA TELA IN VISTA DELL’ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO…