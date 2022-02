7 feb 2022 15:00

I CENTRISTI TOTI E BRUGNARO CHIEDONO UN RIMPASTO DI GOVERNO PER AVERE QUALCHE POLTRONCINA E DI MAIO TREMA: NEL SOTTOGOVERNO, LUIGINO HA PEDINE FONDAMENTALI DELLA SUA RETE DI POTERE INTERNA AL M5S - DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA FARNESINA, MANLIO DI STEFANO, ALLA SOTTOSEGRETARIA ALLA GIUSTIZIA ANNA MACINA, PASSANDO PER IL MINISTERO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE, PRESIDIATO DA DALILA NESCI, FINO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DOVE SIEDE, DA VICEMINISTRA, LAURA CASTELLI, CHE NEI PROSSIMI MESI GESTIRÀ PER I CINQUE STELLE LA PARTITA DELLE NOMINE NELLE PARTECIPATE…