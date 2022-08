IL CENTRODESTRA AVRÀ LA STRADA SPIANATA ANCHE ALLE REGIONALI IN SICILIA – IL MOVIMENTO 5 STELLE HA DECISO DI ROMPERE L’ALLEANZA CON IL PD ALLE AMMINISTRATIVE E ORA RISCHIA DI SALTARE ANCHE LA CANDIDATURA DI CATERINA CHINNICI – IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD ANTHONY BARBAGALLO: “ALTO TRADIMENTO. A CONTE DICO, INTANTO, CHE LA DIGNITÀ È MANTENERE LA PAROLA DATA. E QUESTA ROCAMBOLESCA GIRAVOLTA DI OGGI È TUTT’ALTRO CHE DEGNA”

Da www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE A MEZZORA IN PIU

I grillini hanno deciso di rompere l'alleanza con il Partito democratico per le elezioni regionali. Lo si apprende da fonti del Movimento 5Stelle. La conferma alle anticipazioni di Repubblica è arrivata intorno alle 16 da Giuseppe Conte: "Il Movimento 5Stelle - dice - correrà da solo".

Il Pd aspettava da giorni la presa di posizione del Movimento 5Stelle, che arriva dopo un lungo confronto dei vertici locali con Conte. Grillini, Pd e sinistra avevano scelto Caterina Chinnici con le primarie, ma dopo la rottura a livello nazionale l'alleanza si è rotta anche in Sicilia.

Caterina Chinnici

Chinnici, eurodeputata dem e figlia del magistrato vittima di Cosa nostra Rocco Chinnici, aveva trattato con gli alleati per conciliare le posizioni sul programma. Nelle ultime ore la trattativa aveva riguardato anche la composizione dell'eventuale giunta.

GIUSEPPE CONTE A MEZZORA IN PIU

Nel frattempo il Pd aveva rinviato a ripetizione la direzione regionale: convocata inizialmente per venerdì, poi spostata a sabato, ancora rinviata a domenica e poi a oggi pomeriggio, adesso è prevista in serata. "Alto tradimento" tuona il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo.

anthony barbagallo

"A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt'altro che degna. Quello del M5S è alto tradimento nei confronti dei siciliani che hanno creduto al fronte progressista.

Il Movimento 5 stelle in Sicilia aveva condiviso l'opposizione a Musumeci e in virtù di questo ha sottoscritto un patto per le primarie di coalizione. Hanno garantito il sostegno alla candidata vincitrice, Caterina Chinnici e il Pd aveva detto, più volte nei giorni scorsi, si a tutte le richieste da loro avanzate. Alcune anche premature per non dire stravaganti".

GIUSEPPE CONTE ENRICO LETTA

Adesso, però, bisogna capire cosa accadrà. Nelle ultime ore era stata ventilata l'ipotesi di un ritiro di Chinnici in caso di rottura con i Cinquestelle. Il problema è che il Pd ha il nome dell'eurodeputata nel simbolo. Claudio Fava, leader della sinistra all'Assemblea regionale e del movimento Centopassi, ha mobilitato i propri militanti: l'ipotesi è anche una discesa in campo personale, come del resto era già accaduto cinque anni fa. Al momento, però, nessun annuncio è stato ancora fatto.

nello musumeci si dimette 5

"Se entro oggi non avremo parole chiare su come e con chi procedere in questa campagna elettorale, se non ci sarà immediatamente un luogo di discussione su tutte le scelte strategiche e di governo, vorrà - aveva detto in mattinata Fava - dire che la coalizione progressista non esiste più". Esulta invece il candidato del centrodestra Renato Schifani: "Il nostro obiettivo - commenta - è la vittoria. Andiamo avanti senza distrazioni".

Il Pd si spacca: "Adesso Barbagallo si assuma le sue responsabilità - dice Antonio Rubino, coordinatore degli orfininiani siciliani - È troppo tardi per gridare vergogna ai 5stelle e pensare di farla franca dopo avere praticato ritorsioni su chiunque abbia espresso dubbi su questa alleanza sgangherata e contraddittoria".

Caterina Chinnici

GIUSEPPE CONTE A MEZZORA IN PIU 2