CENTRODESTRA ALLA ‘NDUJA – DOPO L’EMILIA CI SARÀ LA CALABRIA: CHI SARÀ IL CANDIDATO DI SALVINI, MELONI E BERLUSCONI? SILVIONE HA PROPOSTO L’ALTO DIRIGENTE MARIO OCCHIUTO, SINDACO DI COSENZA CHE PERÒ NON PIACE AL CAPITONE - IL NOME GIUSTO POTREBBE ESSERE CATERINA CHIARAVALLOTI, FIGLIA DELL’EX GOVERNATORE CHE DETTE LA SPALLATA AL GOVERNO D’ALEMA NEL 2000

Giuseppe Alberto Falci per www.huffingtonpost.it

matteo salvini silvio berlusconi

Quando l’altra sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono ritrovati l’uno di fronte all’altro – durata del confronto sette minuti di orologio, il tempo di un caffé – a un certo punto la conversazione è caduta sulla Calabria, dove si vota appunto fra sessanta giorni. Raccontano che il Cavaliere non ha perso tempo a porre la questione sulla candidatura di Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, nonché fratello di Roberto, alto dirigente e parlamentare. Il capitano, però, ha replicato con una smorfia: “Non esiste”. Il tutto accompagnato, un secondo dopo, da una postilla: “Datemi un nome che sia gradito”.

MARIO OCCHIUTO

Nel frattempo entrambi avevano già finito di sorseggiare il caffè e ognuno ha proceduto per la sua strada. Si rivedranno la prossima settimana, assieme alla pasionaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, per decidere il da farsi sulle regionali in Toscana, Puglia, Campania, e Calabria. E, appunto, su quest’ultima regione un nome che potrebbe essere gradito alla Lega rimanda al profilo di Caterina Chiaravalloti, magistrato, presidente del Tribunale di Latina, ma soprattutto figlia di quel Giuseppe che è stato governatore della Calabria dal 2000 al 2006, e fu uno degli otto attori protagonisti della tornata elettorale del 2000 che diede la spallata al governo D’Alema.

caterina chiaravalloti 1

Ecco, Chiaravalloti è quel profilo neutro, specchiato e preparato, insomma una figura neutra che potrebbe tenere assieme le richieste del leader di via Bellerio e la galassia azzurra. Ed è vero che la Chiaravalloti non ha una tessera di partito, né tanto meno quella di Forza Italia, però risponderebbe più al moderatismo azzurro che al sovranismo salviniano. E va da sé che in Calabria è cosa nota che sia più facile vincere al centro che con un candidato dal profilo estremo.

giuseppe chiaravalloti 1

E allora nel gioco dei veti incrociati – si sta consumando una battaglia al veleno dentro Forza Italia tra i filosalviniani e i filocarfagniani - l’ipotesi Chiaravalloti appare concreta anché perché, sibila una gola profonda del leghismo, “Matteo preferisce tenersi a debita distanza dalle dinamiche calabresi, teme il rischio contaminazione, e allo stesso tempo sa di non essere forte sul territorio. Ecco perché preferisce allora puntare su una donna dal curriculum autorevole”.

caterina chiaravalloti

E ancora: “Se il Pd ha scartato Oliverio per le inchieste, per quale ragione noi dovremmo candidare un indagato come Occhiuto”. Sia come sia nel brevissimo colloquio un brevissimo passaggio è stato riservato all’Emilia Romagna. Salvini ha solo quello nella sua testa, vincere nella rossa Emilia. Non a caso ha chiesto una mano all’ex premier: “Silvio, ti voglio campo”. E Silvio, tutto felice, gli ha assicurato il suo impegno.

giuseppe chiaravalloti raffaele fitto caterina chiaravalloti 2 meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni giuseppe chiaravalloti