CERNO LAQUALUNQUE! - DOPO ESSERE PASSATO AL GRUPPO MISTO, IL SENATORE EX PD, TOMMASO CERNO, PASSA AL FRITTO MISTO DELLA POLITICA E CI RIFILA UN VIDEO IN CUI, IN COMPAGNIA DI FABIO CANINO, STRIMPELLA “BELLA CIAO” CON LA DEDICA A MATTEO SALVINI - VIDEO!

Da https://udine.diariodelweb.it

Il voto contrario dato alla mozione No Tav ha spinto il senatore friulano Tommaso Cerno a lasciare i banchi del Pd per spostarsi in quelli del Gruppo Misto. Una scelta che ha fatto discutere, anche perché con questo gesto è stato accostato dai suoi ormai ex colleghi dem al Movimento 5 Stelle. Non a caso Matteo Renzi ha inscenato un siparietto, dopo il voto, apponendo una spilletta del M5S alla giacca di Cerno.

Cerno torna a far parlare di sè

Lui che, da ex direttore di Messaggero Veneto e L’Espresso, non sarà ricordato per l’attività parlamentare, visto che in Senato si è visto poco. Però sta sfruttando la fine del governo gialloverde per tornare a far parlare di sé, da un lato per la rottura con il Pd di Renzi (che lo volle candidare lasciando a casa al predestinati dem), dall’altro per l’avvicinamento (almeno idealmente) con i grillini. «Io sono il Movimento a 6 Stelle, la mutazione genetica che c’è a Sinistra», dice il senatore friulano.

La dedica a Salvini

In tutto questo, dopo mesi di silenzio, Cerno riappare anche sui social network. Lo fa dedicando a Matteo Salvini (definito «neofascita italico") una versione acustica di Bella Ciao.