ZELENSKY, 'MOSCA USA MISSILI BALISTICI FORNITI DALL'IRAN'

(ANSA) - "Putin sta cercando di lanciare più missili per uccidere altri bimbi. Noi cerchiamo di difenderci" come possiamo, "ma loro attaccano anche con missili balistici che provengono dall'Iran". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Forum Teha in corso a Cernobbio. (ANSA).

ZELENSKY, ITALIA STA FACENDO DI TUTTO PER ARRIVARE ALLA PACE

(ANSA) - "Apprezziamo tutti i passi che l'Italia ha fatto per sostenere l'Ucraina, tutti coloro che ci aiutano per la pace. Noi vogliamo porre fine alla guerra, ma non a danno del nostro Paese.

E la Russia ci lascia solo la scelta di lottare". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, al Forum Teha in corso a Cernobbio. "L'Italia sta facendo di tutto, è con noi per portare avanti la formula di pace. Kiev non chiede niente di più che quello che il vostro Paese o altri hanno fatto o stanno facendo. Vogliamo che i bimbi non debbano più soffrire. Vogliamo che l'eredità ucraina non venga distrutta dai russi", ha aggiunto Zelensky nel suo intervento. (ANSA).

ZELENSKY A CERNOBBIO INCONTRA L'AMBASCIATORE AMERICANO IN ITALIA

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia Jack Markell e un gruppo di senatori del congresso americano. Il colloquio, a Villa d'Este a Cernobbio dove è in corso il Teha Forum, è durato circa un'ora. (ANSA).

ZELENSKY, PUTIN NON MOLLERÀ FINO A QUANDO NON CI DISTRUGGERÀ

(ANSA) - "Penso che Putin non voglia mollare fino a quando non ci distruggerà". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda al Forum Teha in corso a Cernobbio. "La sua unica missione è annientarci. Come è possibile far partire un dialogo in questo modo? Lui è un assassino", ha proseguito il presidente. "L'Ucraina deve arrivare ad eventuali negoziati con un punto di forza. Per questo abbiamo bisogno degli alleati. Dirò al presidente Biden e agli altri partner del G7 come possiamo fare in modo che Putin si sieda a un tavolo e porre fine alla guerra. Dobbiamo costringere Putin alla pace, lui non la vuole", ha aggiunto Zelensky. (ANSA).

