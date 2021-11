23 nov 2021 16:26

CERTI AMORI NON FINISCONO: GUARDATE BETTINI E CONTE! - IL PARA-GURU PIDDINO CONTINUA A DISPENSARE MIELE SUL CIUFFO CATRAMATO DI “GIUSEPPI” DALLE COLONNE DEL “FATTO”: “NON È AFFATTO UN LEADER DEBOLE. CONTINUA A STARE IN CAMPO E A RISCUOTERE SIMPATIE E CONSENSI. HA GOVERNATO BENE. STA CAMBIANDO IL M5S IN DIREZIONE DI UN PARTITO ECOLOGISTA, POPOLARE, EUROPEISTA E ATTENTO ALLE FASCE PIÙ DEBOLI DELLA SOCIETÀ. QUALE INTERESSE AVREBBE IL CAMPO DEMOCRATICO A INDEBOLIRLO O DISARCIONARLO?” (NON FA PRIMA A ISCRIVERSI AL MOVIMENTO 5 STELLE?)