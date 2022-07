19 lug 2022 15:50

CERTI AMORI NON FINISCONO – BETTINI RIESCE A DIFENDERE CONTE ANCHE DI FRONTE AL DISASTRO DI QUESTI GIORNI! AL COORDINAMENTO PD, GOFFREDONE SI È SPERTICATO IN LODI PER L’AMICO PEPPINIELLO, DANDO CORAGGIO ALLA SINISTRA DEL PD: “SAREBBE UN ERRORE SOTTOVALUTARE LE ISTANZE PORTATE DA GIUSEPPE: IL GOVERNO NON PUÒ CADERE SULL'AGENDA SOCIALE". MA CHE VUOL DIRE? – SIGNIFICATIVO IL LUOGO DA DOVE SI È COLLEGATO: ERA IN THAILANDIA, IN PRATICA QUASI IN CINA…