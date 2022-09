CHE ARABIA MI FA! – A LUGLIO BIDEN S'ERA PRESENTATO CON IL CAPPELLO IN MANO IN ARABIA SAUDITA E AVEVA DATO IL PUGNO A MOHAMMED BIN SALMAN, SPERANDO COSI' DI MITIGARE IL CARO PETROLIO E INDEBOLIRE LA RUSSIA – LA MOSSA NON È SERVITA: DA ALLORA IL PRINCIPE SAUDITA SI È AVVICINATO ANCORA DI PIU' A PUTIN E PUNTA A TENERE ALTO IL PREZZO DEL GREGGIO – BIN SALMAN HA FATTO CAPIRE CHIARAMENTE CHE PREFERIREBBE TRATTARE CON TRUMP…

Articolo del "Financial Times"– Dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Joe Biden è stato costretto a ingoiare il suo orgoglio quando a luglio ha visitato l'Arabia Saudita per stringere il pugno a Mohammed bin Salman. Sebbene si sia esposto alle accuse di ipocrisia dopo aver bollato il regno come paria, l'imbarazzo di Biden sarebbe valso la pena se avesse indebolito la Russia di Vladimir Putin. Questo risultato non si è visto.

Il principe ereditario autocratico dell'Arabia Saudita sembra essersi avvicinato a Putin da allora. La domanda è se Biden possa fare qualcosa per dissuadere l'Arabia Saudita dall'essere una spina ricorrente nel fianco dell'America. Scrive il Financial Times.

La risposta saudita implicita è sì, a patto che Biden venga sostituito da un altro presidente, preferibilmente Donald Trump. I legami del principe ereditario saudita con la famiglia di Trump sono tanto intimi quanto è evidente il suo disprezzo per l'amministrazione Biden.

L'Arabia Saudita fa quindi parte di un gruppo selezionato di Paesi che tifano per uno dei partiti americani piuttosto che per l'altro. Questo include la Russia di Putin, l'Ungheria di Viktor Orbán e Israele quando Benjamin Netanyahu è il suo primo ministro. Nel nuovo disordine mondiale, l'apertura dell'America può spesso essere il suo tallone d'Achille.

Ci sono tre ragioni per pensare che l'Arabia Saudita del principe Mohammed rappresenterà un problema crescente per l'America di Biden. Il primo è di natura finanziaria. La sfida più urgente per Biden è garantire che il recente calo del prezzo del petrolio non subisca una battuta d'arresto. Questo calo, che ha frenato i guadagni in dollari di Putin e ha migliorato le possibilità democratiche nelle prossime elezioni di midterm, ha poco a che fare con l'Arabia Saudita.

È stato soprattutto determinato dal rallentamento dell'economia cinese. Dopo la visita di Biden, il principe Mohammed ha accettato di aumentare la produzione giornaliera saudita di 236.000 barili. Ma all'inizio del mese ha concordato con Putin di tagliare un terzo della quota "Opec plus". Sono probabili ulteriori tagli. I sauditi preferiscono che il petrolio superi i 100 dollari al barile. Il motivo del principe Mohammed potrebbe essere più monetario che geopolitico. Ma il danno collaterale a Biden è un bonus.

Il secondo è l'ostilità del principe ereditario alle lezioni dei liberali occidentali. Il contrasto retorico tra Biden e Trump è come la notte e il giorno. Biden divide il mondo in autocrazie e democrazie. Trump, il cui primo viaggio presidenziale all'estero è stato in Arabia Saudita, ha una predilezione per gli uomini forti. Il principe Mohammed sta rapidamente diventando l'autocrate dell'autocrate.

Questo è quasi certamente il motivo per cui ha rinunciato ai funerali della Regina Elisabetta lunedì. Evitare i manifestanti sarebbe stato imbarazzante. La recente incarcerazione da parte dell'Arabia Saudita di due donne attiviste per aver pubblicato opinioni dissenzienti sui social media dimostra quanto poco al Principe Mohammed interessino le preoccupazioni di Biden. Entrambe le condanne - 45 anni e 34 anni - sono state estreme anche per gli standard degli uomini forti e avrebbero potuto essere facilmente evitate. Il principe ereditario sembra voler sottolineare che i valori di Biden non hanno alcuna importanza.

L'ultima ragione è che il principe Mohammed preferisce visceralmente una politica estera statunitense trumpiana a quella di Biden. I legami del principe ereditario con Jared Kushner, genero di Trump, vanno ben oltre la loro amicizia WhatsApp. L'anno scorso il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha investito 2 miliardi di dollari nella società di private equity di Kushner, anche se l'unica esperienza precedente di Kushner era nell'attività immobiliare della sua famiglia.

Un gruppo di controllo saudita ha giudicato le operazioni di Kushner "insoddisfacenti sotto tutti gli aspetti". Ma è stata respinta dal principe Mohammed. Questo probabilmente ha salvato l'impresa di Kushner. Il fondo saudita rappresenta la maggior parte del suo capitale.

Il Congresso sta indagando sull'accordo. Kushner ha difeso con forza il principe Mohammed dopo che le agenzie di intelligence statunitensi hanno espresso "alta fiducia" che il principe ereditario abbia ordinato l'operazione che ha portato al macabro omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente saudita, avvenuto nel 2018. Per il principe Mohammed, 2 miliardi di dollari sono un piccolo rischio da correre per un potenziale ritorno enorme se Trump e la sua famiglia dovessero riconquistare la Casa Bianca.

La frustrazione di Biden è che non può fare molto per modificare il calcolo del Principe Mohammed. Le rinnovate ambizioni occidentali in materia di energia pulita minacciano i profitti dell'Arabia Saudita e della Russia. Secondo la maggior parte delle previsioni, i combustibili fossili subiranno un declino secolare entro i prossimi dieci anni.

Non dovrebbe sorprendere che i sauditi e gli altri esportatori vogliano spremere quello che possono finché dura. I clienti non mancano, Cina in testa. Quando il presidente Xi Jinping farà la sua attesa visita di Stato in Arabia Saudita nel corso dell'anno, senza dubbio si scambierà calorose strette di mano sul tappeto rosso.

I grattacapi che il giovane e spietato autocrate del Golfo crea all'America di Biden sono specifici e generici. Il Principe Mohammed si distingue come uno degli assolutisti più intransigenti del mondo. Tuttavia, egli dà anche un volto alle aree del mondo, un tempo flessibili, che non fingono più di gradire le regole dell'America.

