29 lug 2021 17:07

CHE ARIA TIRA IN GERMANIA? - IL SONDAGGIO DOPO L'ALLUVIONE IN BAVIERA REGISTRA IL VANTAGGIO DELL'ASSE CDU-CSU (26%) E UNA LIEVE RISALITA DEI VERDI (21%) - I SOCIALDEMOCRATICI DELLA SPD SCENDONO AL 16% - NEL GRADIMENTO DEI LEADER E' UNA GARA AL RIBASSO TRA LA VERDE BAERBOCK (19%), IL SOCIALDEMOCRATICO OLAF SCHOLZ (18%) E IL CANDIDATO DEI CONSERVATORI ARMIN LASCHET (17%) - SENZA LA MERKEL ORMAI VICINA ALLA PENSIONE, LA "CONTINUITA'" DELL'ASSE CDU-CSU-SPD POTREBBE ESSERE UN VANTAGGIO PER DRAGHI…