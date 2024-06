30 giu 2024 12:00

CHE ARIA TIRA A TEHERAN? – IL PRIMO TURNO DELLE PRESIDENZIALI IN IRAN CONSEGNA BRUTTE NOTIZIE PER I LEADER DELLA REPUBBLICA ISLAMICA: NON SOLO LA MAGGIORANZA DEGLI IRANIANI È RIMASTA A CASA, MA IN TESTA C’È IL “RIFORMISTA” MASOUD PEZESHKIAN, CON IL 43%, E I CONSERVATORI HANNO PERSO 8 MILIONI DI VOTI RISPETTO ALLE ELEZIONI DEL 2021 – PER UN ESTABLISHMENT CHE SI È SEMPRE VANTATO DELLA SUA "LEGITTIMITÀ POPOLARE", È UN ALLARME – MA UNA VITTORIA DI PEZESHKIAN NON CAMBIEREBBE MOLTO PERCHE'...