CHE BARBA, CHE NAJA! – ‘GNAZIO LA RUSSA VUOLE RISPEDIRE I PISCHELLI DAI 16 AI 25 ANNI (SU BASE VOLONTARIA) IN CASERMA E FARGLI FARE UN ADDESTRAMENTO MILITARE DI 40 GIORNI – A FRONTE DELLA “MINI NAJA” PROPOSTA GIÀ DA LA RUSSA NEL 2008 QUANDO ERA MINISTRO DELLA DIFESA, AI RAGAZZI VERREBBERO DATI, COME INCENTIVO, DEI CREDITI EXTRA PER LA MATURITÀ O PER GLI ESAMI UNIVERSITARI…

Da www.repubblica.it

ignazio la russa giorgia meloni alla scala

"Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare a 40 giorni" quella che è conosciuta come mini naja volontaria. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel suo discorso in chiusura delle celebrazioni organizzate dagli Alpini a Milano per ricordare tutti i caduti. "A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi", come punti per la maturità i per la laurea e punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici.

Stage estivi nelle caserme, su base volontaria, rivolti ai giovani tra i 18 e i 25 anni: "Due mesi o anche meno" di vita militare. Correva l'anno 2008. L'idea era dell'allora ministro della Difesa Ignazio La Russa. L'intento? Testuale: "Riavvicinare le nuove generazioni alle Forze armate" e per questo La Russa annunciava di aver studiato soluzioni sul modello dei campi estivi.

ignazio la russa al sacrario di redipuglia 1

"L'esercito volontario e professionale è arrivato e ha portato dei benefici - diceva il ministro a Settegiorni, su RaiUno - perché la naja era malvista da molti ragazzi e finiva per allontanarli" dal mondo militare. Adesso, tuttavia, questi giovani si sarebbero allontanati anche troppo dalle caserme e "bisogna correre ai ripari".

"Non ripristinando la leva obbligatoria, per carità - si affrettava a precisare - ma trovando i modi con cui volontariamente si possano riavvicinare le nuove generazioni ai valori che promanano dalle Forze armate. Valori di identità nazionale, di amore per la Patria, di attaccamento alle nostre tradizioni e alla nostra cultura, di senso di responsabilità: valori importanti".

ignazio la russa al sacrario di redipuglia

Il 27 marzo 2019 l'Aula della Camera diceva sì alla proposta di legge sulla cosiddetta mini naja, che avviava un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare di sei mesi per i giovani tra i 18 ed i 22 anni di età. Il testo, approvato a Montecitorio con 453 voti a favore, 10 contrari (i deputati di Leu) e sei astenuti, passava poi al Senato.

licia ronzulli ignazio la russa

"Il disegno di legge parte da una legge che è ancora in vigore anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quello della cosiddetta mini naja - ha poi spiegato La Russa a margine della manifestazione -. Il concetto è quello ma è ampliato, quando c'era il servizio militare il periodo di addestramento durava 40 giorni, allora noi crediamo che per venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini, sia giusto fare una legge che consenta, volontariamente a chi quindi lo desidera, di passare non tre settimane ma 40 giorni, nelle forze armate". […]

la russa al quirinale per le consultazioni 9 IGNAZIO LA RUSSA PRESIDENTE DEL SENATO - MEME BY EMILIANO CARLI