RACOVERY FAST - NUOVA IDEA: SOLDI DA SPENDERE IN FRETTA PER INCALZARE L'ITALIA A PORTARE UN PIANO DI RIFORME. IL NOSTRO PAESE È TRA I PEGGIORI, VISTO CHE NON RIESCE MAI A SPENDERE I FONDI CHE L'UE LE ''ASSEGNA'' - NON È CASUALE LA SCELTA DI UNA DUE-GIORNI, IL 17 E IL 18 LUGLIO, A BRUXELLES: SI TRATTA DI VENERDÌ E SABATO PER CUI ALL'OCCORRENZA SI POTRÀ FACILMENTE AGGIUNGERE LA DOMENICA. L'ACCORDO È LONTANO, MA C'È UNA CERTEZZA: L'OPZIONE DI UN TRACCHEGGIAMENTO PER DECIDERE OLTRE LA PAUSA ESTIVA NON È SUL TAVOLO