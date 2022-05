CHE CAOS NEL CARROCCIO! - LA DECISIONE DI SALVINI DI NOMINARE L'EX PALLAVOLISTA LUIGI MASTRANGELO (APPENA ENTRATO NELLA LEGA) A CAPO DIPARTIMENTO DELLO SPORT MANDA IN TILT IL PARTITO - IL DEPUTATO FRANCESCO ZICCHIERI LASCIA LA LEGA PER PROTESTARE CONTRO LA MANCATA "PROMOZIONE": "IL MIO IMPEGNO NON E' STATO RICONOSCIUTO. LA CRISI DELLA LEGA PASSA SOPRATTUTTO DA SALVINI, NON E' UN LEADER LEALE"

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

"Salvini non è leale e affidabile: ecco perché lascio la Lega". Il deputato del Carroccio Francesco Zicchieri, eletto nel Lazio, si sfoga con il Foglio. "Mi sono dimesso in questo momento da vicepresidente dei deputati e nelle prossime ore farò un altro passo: me ne andrò dalla Lega".

Verso? "Per ora il gruppo misto: non cerca una rielezione, ma la parola e la lealtà sono valori sacri. Salvini mi ha deluso, non è un leader che mantiene gli impegni, non ha nemmeno il senso dell'amicizia". Scusi Zicchieri, ma cosa è successo? "La goccia che ha fatto traboccare il vaso riguarda il dipartimento dello sport: il mio impegno non è stato riconosciuto né nei tavoli né come referente. Dunque ora basta. La crisi della Lega passa soprattutto da Salvini: non è un leader leale, e queste sono le conseguenze. Me ne vado".

LEGA: SALVINI PRESENTA MASTRANGELO, CAPO DIPARTIMENTO SPORT

(ANSA) - "Lo sport è un settore fondamentale, cruciale per la salute dei nostri figli soprattutto dopo questi anni difficili della pandemia. Oggi istituiamo il dipartimento allo sport, è fondamentale investire su questo settore". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio convocata per presentare la creazione del dipartimento sport e il suo responsabile Luigi Mastrangelo, insieme a due campioni come Antonio Rossi e Giovanni Galli.

"Per me - ha esordito l'ex campione di pallavolo - è un grande un onore essere qui. Ringrazio Matteo per questo incarico a cui tenevo tantissimo. Ho fatto sport e a fine carriera l'ho promosso nelle scuole, ovunque. Dopo anni difficili è ancora più importante lavorare su questo fronte: purtroppo i dati sono impressionanti, un 20% dei ragazzi tra i 7 e i 17 anni è in sovrappeso. L'obesità è una patologia gravissima, sempre più pericolosa. La pandemia li ha allontanati dallo sport: il mio obiettivo - conclude - è rientrare nelle case e nelle scuole e promuovere sport e sana alimentazione".