9 mar 2022 19:11

CHE CE FAMO CON PETROCELLI? LA VODKA! IL PRESIDENTE FILO-RUSSO DELLA COMMISSIONE ESTERI AL SENATO, DIFESO DA CONTE, NON MOLLA LA POLTRONA E SI LIMITA A CANCELLARE UN ACCORDO CON LA DUMA - IL PD AVVERTE: "VEDREMO COME IL 5 STELLE VOTERÀ IN FUTURO SULL'UCRAINA" - "NON VORREI CHE SI NASCONDESSE UN TENTATIVO DI PRENDERE LA POLTRONA DI PETROCELLI", INSINUA IL CAPOGRUPPO M5S IN COMMISSIONE GIANLUCA FERRARA, REPLICANDO ALLA RICHIESTA DI DIMISSIONI AVANZATA DA ITALA VIVA..