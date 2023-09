CHE CE FAMO CON L’ILVA? – LA DELICATA SITUAZIONE DI ACCIAIERIE D’ITALIA, LA SOCIETÀ DI TARANTO PARTECIPATA DALLO STATO INSIEME AD ARCELORMITTAL, STA PROVOCANDO UNO SCAZZO ALL’INTERNO DEL GOVERNO: ADOLFO URSO SPINGE PER LA “NAZIONALIZZAZIONE” DELL’EX ILVA, MA IL COLLEGA RAFFAELE FITTO, CHE HA IN MANO IL DOSSIER, È CONTRARIO – INTANTO BERNABÈ METTE SUL PIATTO LE DIMISSIONI, E I LAVORATORI METTONO NEL MIRINO L’AD, LUCIA MORSELLI…

franco bernabe foto di bacco

Estratto dell’articolo di Michelangelo Borrillo per il “Corriere della Sera”

Da una parte c'è Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy che continua a parlare di «nazionalizzazione» dell'ex Ilva: «È una possibilità che esiste nella legge».

Dall'altra c'è il collega di governo e di partito, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto che, da sempre, si dichiara fortemente contrario allo Stato in maggioranza nell'ex Ilva.

adolfo urso foto di bacco (2)

Quella di Urso sembra essere destinata a rimanere un'ipotesi su carta. Ne è consapevole lo stesso Urso che alla precisa domanda […] ha precisato: «Sul merito c'è una posizione coesa del governo che ha dato mandato al ministro Fitto di concordare un'intesa con ArcelorMittal per capire cosa fa il governo e cosa fa l'azionista di maggioranza».

Ecco, se decide Fitto, lo Stato non andrà in maggioranza: Invitalia, al contrario di quanto deciso in precedenti accordi, non aumenterà (dal 2024, ma si era pensato anche a un anticipo al 2023) la partecipazione in Acciaierie d'Italia dall' attuale 38 al 60%, con conseguente cambio di governance.

raffaele fitto foto di bacco (2)

Attualmente il ceo è espresso dai privati — Lucia Morselli — e il presidente — Franco Bernabè — dal pubblico. Entrambi sono finiti nel mirino dei sindacati.

Del presidente sono state chieste le dimissioni, tanto che Bernabè ha dato al governo la disponibilità a farsi da parte, non ancora formalizzata in lettera di dimissioni in attesa di risposte dagli azionisti sulla ricapitalizzazione; e la ceo è stata oggetto di una campagna dei sindacati portata avanti con manifesti 6x3 affissi a Taranto che la rappresentano con accanto una medaglia e la scritta «peggiore gestione di sempre».

lucia morselli 1

Una fotografia che, ieri, la manager ha mostrato […] dinanzi a una platea di 300 clienti dell'acciaieria giunti a Taranto da tutto il mondo per lo Steel Commitment 2023, il roadshow commerciale dell'azienda.

All'interno i clienti e fuori dallo stabilimento il sit-in […] per lo sciopero di 24 ore dei dipendenti tarantini, con alcuni lavoratori che hanno bloccato per alcuni minuti l'accesso degli ospiti: per Fim, Fiom e Uilm, lo sciopero ha riscontrato «un'altissima partecipazione» mentre per l'azienda si è fermato a un'adesione tra il 10 e il 20%.

ilva

La protesta si replicherà a Genova il 2 ottobre, «in attesa di risposte sul piano industriale». Quello ambientale, 2018-2023, per l'azienda può invece dirsi concluso: «Abbiamo investito negli ultimi anni circa 2 miliardi di euro», ha spiegato, nel corso dell'incontro con i clienti, Alessandro Labile, direttore Ambiente di Acciaierie d' Italia.

lucia morselli 2 LUCIA MORSELLI

RAFFAELE FITTO AL MEETING DI RIMINI incendio all'ilva di taranto 1

lucia morselli

FRANCO BERNABE franco bernabe foto di bacco