9 ott 2022 17:05

DAI CHE CE LA FATE! – ADOLFO URSO, IL MELONIANO PRESIDENTE DEL COPASIR IN LIZZA PER QUALCHE MINISTERO, A “IN MEZZ’ORA IN PIÙ” DICE CHE “IL 25 APRILE È UNA DATA STORICA PER IL NOSTRO PAESE, LA DATA IN CUI GLI ITALIANI HANNO RITROVATO LA LIBERTÀ” – I FRATELLI D’ITALIA CERCANO DI RIPOSIZIONARSI SUL TEMA DELL’ANTIFASCISMO, MA NON TROPPO (RISCHIEREBBERO DI PERDERE IL CONSENSO TRA LA BASE DURA E PURA DEL PARTITO…)