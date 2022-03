CHE CE FREGA DELLA RUSSIA, NOI C'AVEMO IL CANADÀ - CON IL BLOCCO DEL COMMERCIO DA MOSCA, MOLTI PAESI SI STANNO RIVOLGENDO VERSO IL NORD AMERICA PER SOSTITUIRE L'ENERGIA, IL CIBO E I MINERALI BLOCCATI DALLA GUERRA E DALLE SANZIONI INTERNAZIONALI - DEL RESTO ENTRAMBI I PAESI CONDIVIDONO CARATTERISTICHE CLIMATICHE E GEOGRAFICHE SIMILI, SONO TRA I MAGGIORI PRODUTTORI DI PETROLIO, URANIO, NICHEL E POTASSIO. INSIEME ALL'UCRAINA, SONO TRA I PIÙ GRANDI ESPORTATORI DI GRANO DEL MONDO...

Articolo del "Wall Street Journal" - dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

Due settimane dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, il ministro dell'agricoltura del Brasile era su un aereo diretto in Canada per evitare una potenziale crisi dei raccolti.

Il Brasile, uno dei più grandi produttori agricoli del mondo, fertilizza principalmente le sue colture con potassa spedita dalla Russia e dalla Bielorussia. Quando i due paesi hanno effettivamente fermato le esportazioni di potassio durante il conflitto in Ucraina, il Brasile si è rivolto al Canada, ricco di risorse, per un sostegno.

Tereza Cristina, il ministro dell'agricoltura brasiliano, ha detto in una dichiarazione pubblica di aver ottenuto un aumento non rivelato delle esportazioni di potassa dai produttori canadesi dopo incontri con funzionari governativi e dirigenti dell'industria.

Prima del conflitto in Ucraina, il Brasile importava circa il 36% della quantità di potassio dal Canada, rispetto a quasi la metà importata da Russia e Bielorussia.

"Possiamo e dobbiamo rafforzare i nostri legami e consolidare le partnership a lungo termine, al fine di garantire stabilità e redditività per tutti gli anelli della catena di produzione", ha detto.

Il crescente interesse per la potassa canadese e altre materie prime è un riflesso di come il conflitto in Ucraina stia scuotendo e riallineando i flussi commerciali globali. Gli acquirenti che cercano sostituti per le materie prime che sono limitate in Russia stanno anche guardando al Brasile per il petrolio, al Sudafrica per il platino e all'Argentina per il grano – scrive il WSJ.

Il Canada, che condivide caratteristiche climatiche e geografiche simili, produce molte delle stesse materie prime della Russia. Entrambi i paesi sono tra i maggiori produttori mondiali di petrolio greggio, uranio, nichel e potassio. Insieme all'Ucraina, sono tra i più grandi esportatori di grano del mondo.

Gli acquirenti si stanno rivolgendo al Canada per sostituire l'energia, il cibo e i minerali che vengono bloccati a causa della guerra e delle sanzioni internazionali alla Russia.

Anche alcuni paesi che hanno sufficienti raccolti interni stanno chiedendo al Canada importazioni aggiuntive per costruire riserve come assicurazione contro ulteriori sconvolgimenti geopolitici o climatici.

"Il mondo intero sta venendo in Canada", ha detto Murad Al-Katib, amministratore delegato di AGT Food and Ingredients, che compra cereali e legumi dagli agricoltori canadesi e li spedisce in 120 paesi. Ha detto che la domanda di colture canadesi sta aumentando in paesi come la Turchia, l'Algeria e la Tunisia.

Il presidente degli Stati Uniti Biden ha avvertito la settimana scorsa che la carenza globale di cibo "sarà reale", e la questione è stata una fonte di preoccupazione durante gli incontri con i leader del Gruppo dei Sette paesi leader.

Ha detto che gli Stati Uniti e il Canada aumenteranno e esporteranno più rapidamente le risorse alimentari.

Ken Seitz, amministratore delegato del gigante canadese del potassio Nutrien Ltd., ha incontrato la signora Cristina durante il suo viaggio in Canada. Nutrien ha successivamente aumentato la sua produzione di potassio quest'anno di oltre il 10% fino a 15 milioni di tonnellate dal 2021. Nutrien è il più grande produttore aziendale di potassio del mondo.

"Con l'incertezza della produzione di potassio in Europa orientale e la sicurezza alimentare globale sempre più a rischio, Nutrien sta aumentando la produzione di potassio", ha detto il signor Seitz.

Anche l'Argentina ha visto un aumento di interesse. Gustavo Idígoras, capo di un gruppo che rappresenta i più grandi trasformatori ed esportatori di grano del paese, dice di aver ricevuto e-mail da supermercati francesi e italiani che cercano olio di girasole, così come funzionari governativi egiziani e libanesi che vogliono contratti a lungo termine per grano e mais.

I clienti indiani sperano che l'Argentina possa coprire un vuoto nell'olio di soia e di girasole che erano soliti acquistare dall'Ucraina, ha detto il signor Idigoras.

"Ci stanno chiedendo prodotti che non hanno mai chiesto prima", ha detto il signor Idigoras.

La grande domanda per i paesi che affrontano questa nuova domanda è se possono consegnare la merce.

Il rame e il nichel, che sono estratti in Russia, si trovano ampiamente anche in Australia, ma il paese è mal preparato a riempire eventuali lacune. Dopo anni di sottoinvestimenti nel settore, l'Australia dice che aumentare rapidamente la produzione sarà una sfida.

Il Canada, pur essendo pronto a trarre beneficio in più settori, deve anche affrontare degli ostacoli. Gli ambientalisti hanno costretto i governi canadese e statunitense a scartare i piani per costruire oleodotti che permetterebbero al Canada di esportare più petrolio. Nel frattempo, le reti ferroviarie e portuali sovraccariche hanno poca capacità aggiuntiva per trasportare più materie prime.

Il Canada è un grande esportatore di grano e colza, ma i contratti per i raccolti sono scarsi dopo la siccità dell'anno scorso. Gli esperti dell'industria hanno detto che l'offerta potrebbe aumentare se le rese agricole torneranno a livelli normali quest'anno.

Al-Katib, di AGT, ha detto che gli spedizionieri di grano stanno trovando difficile trovare container vuoti perché la maggior parte di quelli vengono inviati in Cina per aiutare ad alleviare gli arretrati di merci commerciali che si sono accumulati durante la pandemia di Covid-19.

Nonostante queste sfide, il paese e molti dei suoi produttori di materie prime sono ancora in una posizione privilegiata. I prezzi più alti per il petrolio e il potassio stanno portando a profitti più alti e a bilanci governativi più sani.

La provincia di Alberta, che ottiene la maggior parte delle sue entrate dall'industria del petrolio e del gas, si aspetta un'eccedenza di bilancio per il prossimo anno fiscale, la prima in otto anni, dato che le entrate sono incrementate dai prezzi più alti del petrolio.

Il ministro canadese delle risorse naturali Jonathan Wilkinson ha detto che i funzionari di una manciata di paesi si sono avvicinati a lui a Parigi la scorsa settimana durante le riunioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia con richieste di informazioni sulla sostituzione delle importazioni russe con potassa canadese, uranio e prodotti agroalimentari.

"Mi aspetterei che ci saranno probabilmente più articoli che i paesi identificano che la Russia attualmente fornisce e forse il Canada può essere in grado di assistere sia ora che a lungo termine", ha detto il signor Wilkinson.

La crescente domanda di risorse canadesi ha spinto Pavilion Global Markets, una società canadese di consulenza sugli investimenti, a dire ai clienti in una nota la scorsa settimana che si aspetta che il mercato azionario del Canada, che elenca molti materiali e titoli di materie prime, emerga come uno dei maggiori beneficiari degli sforzi globali per isolare l'economia russa.

L'indice S&P/TSX, che traccia 239 società quotate alla Borsa di Toronto, è salito del 3,5% quest'anno. L'S&P 500, invece, è sceso del 4,6%.

Il Canada ha la quarta più grande riserva di petrolio del mondo. I produttori della provincia di Alberta, dove si trova la maggior parte del petrolio, trasportano quasi tutto il loro petrolio alle raffinerie americane attraverso gli oleodotti e la ferrovia.

La settimana scorsa, il signor Wilkinson ha detto che i produttori canadesi di petrolio e gas naturale potrebbero aumentare la produzione di 300.000 barili al giorno, aggiungendo alle forniture che hanno raggiunto livelli record negli ultimi mesi.

Sonya Savage, ministro dell'energia di Alberta, ha detto venerdì che il Canada potrebbe produrre ancora di più, ma solo se il governo federale cambiasse le politiche che hanno enfatizzato la riduzione dei gas serra e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.

"Abbiamo bisogno di fare più di 300K/giorno e più velocemente", ha detto la signora Savage, su Twitter. "E possiamo, se il governo federale si toglierà di mezzo. È ora di iniziare a trattare le nostre riserve di petrolio e di gas come un bene strategico di cui essere orgogliosi, piuttosto che una responsabilità da eliminare gradualmente".

Il più grande produttore di uranio del Canada, Cameco, è pronto ad aumentare la produzione nelle sue miniere in Canada e negli Stati Uniti, ha detto un portavoce della società.

L'azienda ha detto che aumenterà la produzione in una miniera nel nord del Saskatchewan di 10 milioni di libbre entro il 2024. L'azienda sarebbe ancora in grado di aumentare la produzione di un altro 45%, se i prezzi dell'uranio lo giustificano, ha detto.

Cameco, che è quotata in borsa, ha registrato un aumento del 17% delle sue azioni quest'anno.