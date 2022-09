CHE CI FACEVA DONALD TRUMP CON I DOSSIER SULLE “CAPACITÀ NUCLEARI DI UN PAESE STRANIERO?” – IL SITO CONSERVATORE “DRUDGE”, CHE ORMAI HA MOLLATO L’EX PUZZONE DELLA CASA BIANCA AL SUO DESTINO E NON PERDE OCCASIONE PER CRITICARLO, INSTILLA IL DUBBIO: “LI STAVA FORSE VENDENDO?” – ALCUNI DOCUMENTI RITROVATI A MAR-A-LAGO ERANO TOP SECRET ANCHE AI FUNZIONARI DELLA CASA BIANCA. SAREBBERO DOVUTI ESSERE SOTTO CHIAVE, E INVECE ERANO SPARSI SUL PAVIMENTO DEL VILLONE DI PALM BEACH

Che ci faceva Donald Trump con un dossier sulle capacità nucleari di un paese straniero in casa? Lo scoop del “Washington Post”, che ha rivelato che tra i documenti sequestrati dall’Fbi a Mar-a-Lago ce n’era anche uno sulle difese militari di un “governo straniero”, sta facendo nascere teorie e dubbi.

Il sito DrudgeReport, influentissimo tra i conservatori americani, che ormai ha abbandonato Trump e non perde occasione per spernacchiarlo, si chiede: “li stava vendendo?”.

Nell’esclusiva del quotidiano di proprietà di Jeff Bezos, si parla anche di altri documenti ritrovati nella villa in Florida, tra cui alcuni su operazioni “talmente top secret” da essere ignote anche a molti funzionari di alto livello: sarebbero dovuti essere custoditi sotto chiave, e invece erano sparsi nella casa del tycoon, 18 mesi dopo l’addio di Trump alla Casa Bianca.

“Dopo mesi di tentativi, secondo i documenti del tribunale, l'FBI ha recuperato quest'anno più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago: 184 in una serie di 15 scatole inviate alla National Archives and Records Administration a gennaio, altri 38 consegnati da un avvocato di Trump agli investigatori a giugno e più di 100 documenti aggiuntivi portati alla luce in una perquisizione approvata dal tribunale l'8 agosto.

È in quest'ultimo gruppo di segreti governativi, hanno detto le persone che hanno familiarità con la questione, che sono state trovate le informazioni sulla preparazione alla difesa nucleare di un governo straniero.

Queste persone non hanno identificato il governo straniero in questione, né hanno detto dove è stato trovato il documento a Mar-a-Lago, né hanno offerto ulteriori dettagli su una delle indagini più delicate del Dipartimento di Giustizia in materia di sicurezza nazionale”

