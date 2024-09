CHE COMMISSIONE AVREMO? - IL LITUANO ANDRIUS KUBILIUS DIVENTERÀ IL PRIMO COMMISSARIO ALLA DIFESA DELL'UE, (TANTO PER TENERE ALTA LA GUARDIA VERSO LA RUSSIA) - IL PREZZEMOLONE DOMBROVSKIS AVRÀ ANCORA UNA VOLTA LA DELEGA ALL'ECONOMIA - L'AUSTRIACO BRUNNER AD AFFARI INTERNI E IMMIGRAZIONE - VON DER LEYEN: "I COMMISSARI NON SONO RAPPRESENTANTI DEL PROPRIO PAESE MA RAPPRESENTANO LA COMMISSIONE" - LA DUE VICEPRESIDENZE ESECUTIVE A SORPRESA A FINLANDIA E ROMANIA OLTRE CHE LE DUE AFFIDATE AI FEDELISSIMI DI MACRON (SÉJOURNÉ) E SÁNCHEZ (RIBERA) - LE DELEGHE MISERRIME AFFIDATE A FITTO ("COESIONE E RIFORME": PER LUI NIENTE PNRR ED ECONOMIA)

Ue, ecco la nuova Commissione von der Leyen: Fitto sarà vicepresidente esecutivo (insieme ai fedelissimi di Sánchez e Macron)

COMMISSIONE EUROPEA NOMINATA DA URSULA VON DER LEYEN

Ecco l’elenco completo dei portafogli che von der Leyen ha proposto di assegnare a ciascuno dei nuovi Commissari designati da ciascuno dei 25 Paesi membri (esclusa la “sua” Germania e l’Estonia di Kallas).

Ursula von der Leyen (DE): Presidente

Raffaele Fitto (IT): Vicepresidente con delega a Coesione e Riforme

Teresa Ribera (ES): Vicepresidente con delega alla Transizione pulita, giusta e competitiva

Roxana Minzatu (RO): Vicepresidente con delega a Persone, capacità e preparazione

Stéphane Séjourné (FR): Vicepresidente con delega a Prosperità e Strategia industriale

Henna Virkkunen (FI): Vicepresidente con delega a Sovranità digitale, sicurezza e democrazia

Maros Sefocvic (SK): Commercio e Sicurezza economica + Relazioni istituzionali e trasparenza

Valdis Dombrovskis (LV): Economia e produttività + Implementazione e semplificazioni

Magnus Brunner (AT): Affari interni e Immigrazione

Andrius Kubilius (LT): Difesa e Spazio

Jessika Roswall (SE): Ambiente, Resilienza idrica ed Economia circolare competitiva

Dan Jorgensen (DK): Energia e Case

Dubravka Suica (HR): Mediterraneo

Woepke Hoekstra (NL): Clima, Net-Zero e Crescita pulita

Marta Kos* (SI): Allargamento

Michael McGrath (IE): Democrazia, Giustizia e Stato di diritto

Christophe Hansen (LU): Agricoltura e Cibo

Maria Luis Albuquerque (PT): Servizi finanziari e Unione dei risparmi e degli investimenti

Hadja Lahbib (BE): Preparazione e gestione delle crisi + Uguaglianza

Jozef Sikela (CZ): Partenariati internazionali

Costas Kadis (CY): Pesca e Oceani

Ekaterina Zaharieva (BG): Start-up, Ricerca e Innovazione

Apostolos Tzitzikostas (EL): Trasporti e Turismo sostenibili

Glenn Micaleff (MT): Giustizia intergenerazionale, Giovani, Cultura e Sport

Piotr Serafin (PL): Bilancio, Antifrode e Amministrazione pubblica

Oliver Varhely (HU): Salute e benessere degli animali

Nella nuova Europa di von der Leyen il 40% di donne

(ANSA) - La nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen sarà composta da undici donne, pari al 40% dell'intera squadra. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo. Le proposte iniziali dei Paesi membri prevedevano una quota di donne pari al 22%. "Era del tutto inaccettabile", ha sottolineato von der Leyen, riconoscendo che, nonostante i progressi, c'è "ancora molto lavoro da fare".

Von der Leyen, 'Schmit escluso? Decisione del Lussemburgo'

(ANSA) - STRASBURGO, 17 SET - "I commissari non sono rappresentanti del proprio Paese ma rappresentano la Commissione. Se così non fosse l'approccio per una causa comune europea non sarebbe giusto. I Trattati sono chiari, sono gli Stati membri a scegliere i candidati, e il Lussemburgo ha scelto Cristophe Hansen, che vanta grande esperienza nel settore dell'agricoltura". Lo ha detto Ursula Von der Leyen in conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva dell'esclusione dello Spitzenkdandidat dei Socialisti Nicolas Schmit dalla squadra.

Ue, alla portoghese Albuquerque la delega ai Servizi finanziari

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - La portoghese Maria Luís Albuquerque sarà la commissaria responsabile per i Servizi finanziari, i risparmi e l'Unione degli investimenti. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo.

Von der Leyen, Fitto? 'L'Italia è paese molto importante

(ANSA) - STRASBURGO, 17 SET - "Raffaele Fitto sarà responsabile per la politica di coesione, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in conferenza stampa. "L'Italia è un Paese molto importante e ciò si deve riflettere anche nella scelta. Il Pe ha 14 vicepresidenti, due sono di Ecr. Ne ho tratto le conseguenze per la composizione della Commissione", ha aggiunto Von der Leyen che, sulle reazioni degli altri gruppi ha replicato: "Dovete chiedere a loro".

Von der Leyen, 'venti Paesi volevano dossier economici' 'Non è stato facile comporre la squadra'

(ANSA) - STRASBURGO, 17 SET - "Per tutti gli Stati membri è un periodo molto intenso per i negoziati. Nessuno di noi ha una panoramica completa. Ci sono molti desideri che sono stati espressi, circa venti Paesi avevano un forte portafoglio economico ma non ci sono venti Paesi" su questo dossier. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in conferenza stampa. "Non è facile comporre la squadra, bisogna tener conto anche degli equilibri geografico e politico", ha aggiunto.

Ribera guiderà il Green Deal Ue, Séjourné l'industria

(ANSA) - BRUXELLES, 17 SET - La spagnola Teresa Ribera sarà la vicepresidente esecutiva della prossima Commissione europea responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, mentre il francese Stéphane Séjourné sarà vicepresidente esecutivo per la Politica industriale. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen a Strasburgo presentando la sua nuova squadra. A ottenere una vicepresidenza esecutiva a sorpresa sono anche la finlandese Henna Virkkunen, che guiderà la digitalizzazione Ue, e la romena Roxana Minzatu, responsabile per i talenti e le competenze.

