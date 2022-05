CON CHE CORAGGIO CI VENGONO A PARLARE DI CENSURA – OSPITE A “DIMARTEDÌ” LA GIORNALISTA RUSSA STIPENDIATA DAL CREMLINO, NADANA FRIDRIKHSON, È SBOTTATA: “SE NON MI FATE RISPONDERE LA CONSIDERO UNA CENSURA” (TIPO QUELLA CONTRO I DISSIDENTI A MOSCA?) - IN STUDIO È ESPLOSA UNA RISATA COLLETTIVA. E FLORIS LE HA RISPOSTO MOSTRANDOLE LA LISTA DEI GIORNALISTI SGRADITI A PUTIN UCCISI IN RUSSIA… - VIDEO

www.iltempo.it

"Se non mi fate rispondere la considero una censura" e scoppia una sonora risata. Curioso siparietto a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su la7. Tra gli ospiti c'è Ospite Nadana Fridrikhson, giornalista della tv russa Zvezda e di media legati al governo di Vladimir Putin.

Il conduttore non è soddisfatto delle risposte della russa che non entra nel merito delle questioni sollevate, e così la interrompe per chiederle di andare nel vivo delle questioni. Fridrikhson si spazientisce e afferma di essere vittima di censura provocando l'ilarità di Floris e degli ospiti in studio e in collegamento. "In Italia c'è la censura, e in Russia...".

"Se non si sente censurata le farei vedere alcuni cartelli", dice Floris poco dopo mostrando la lista dei giornalisti uccisi in Russia: "È la mia risposta alle accuse di censura".

Interviene allora Alan Friedman che attacca la "funzionaria del ministero della Difesa" e chiede: "Ci crede veramente alle falsità di Lavrov su Adolf Hitler e sul massacro di Bucha o ha subito il lavaggio del cervello?"

A quel punto è chiaro a tutti che la situazione è sfuggita di mano e il conduttore prova a contenere il giornalista americano dando nuovamente la parola alla russa. Che replica naturalmente a Friedman: "Se questa è la scuola giornalistica americana...". E poi ammette che non sa se Hiter fosse o no ebreo ma si dice sicura che gli ucraini sono "nazisti" provocando la sdegnata reazione dello studio.

