Adriana Bazzi per www.corriere.it

Effetto disidratazione

Che cosa è successo ad Angela Merkel? Non è facile fare diagnosi guardando un video (dove si vede la Cancelliera tedesca accanto all’immobile Presidente ucraino Zelensky in visita a Berlino) , ma ci proviamo con l’aiuto di Alberto Albanese, professore di Neurologia all’Istituto Humanitas di Milano e alla Humanitas University.

Si è parlato di un effetto della disidratazione. È possibile?

«Diciamo che la disidratazione, cioè la mancanza di liquidi nell’organismo, non è prevista nei manuali di medicina come causa di tremori. Di solito, infatti, comporta svenimenti, abbassamento della pressione, crampi muscolari, alterazioni cardiache. Ma la Cancelliera tedesca, dopo questo episodio (durato almeno un minuto, come ci presenta il video), ha ripreso a camminare normalmente. Forse un po’ frettolosamente.

Morbo di Parkinson

E l’ipotesi di un morbo di Parkinson?

«No, i tremori da Parkinson sono qualcosa di diverso e alterano i movimenti in maniera diversa. Invece Angela Merkel ha cominciato a tremare dalle gambe e quasi saltellava, poi in tutto il corpo, tranne che nelle braccia. Anzi. Lei ha usato le braccia per mantenersi in equilibrio. Poi tutto questo è scomparso quando la Cancelliera ha cominciato a muoversi. Ha come fatto capire: “diamoci una mossa” per uscire dalla sua posizione statica. Che era quella che le procurava i disturbi».

Assunzione di farmaci

Quindi, quali ipotesi si possono avanzare per spiegare questa condizione?

«Ecco, l’idea che viene in mente per spiegare questa situazione è l’assunzione di farmaci. Farmaci tipo calmanti. Si potrebbe definire questa condizione con il termine di acatisia, caratterizzata, appunto, da un’irrequietezza motoria e spesso dovuta, appunto, alle medicine».

Febbre alta

Ci potrebbe essere anche un’altra opzione: è quella che chiama in causa una situazione febbrile. I movimenti della Merkel potrebbero essere anche dettati da brividi di febbre.

«Potrebbero», conclude Albanese. Ma si sa, la salute dei potenti è sempre top secret. E ogni interpretazione lascia un po’ il tempo che trova.

