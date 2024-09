CON L’ADDIO DI MARATTIN, CON BOSCHI CHE NON SA COME DEFILARSI, RENZI RISCHIA DI NON RIUSCIRE A ORGANIZZARE IL CONGRESSO DEL PARTITO PREVISTO A OTTOBRE

Che cosa si prova a diventare una gallina lessa, una lingua in salmì, uno zampetto con mostarda, e finire sbattuto in un "carrello di bolliti misti", a un passo dall’irrilevanza politica?

Mala tempora currunt per Matteo Renzi, il politico che gettò nel cestino il biglietto vincente della lotteria per abuso di arroganza e di protervia, e una volta finito col culo per terra costretto a spolverare la pantofola di Bin Salman.

Assistere, unico non invitato, alla recente passerella di politici al Forum Ambrosetti dove il suo ex compare del centrismo immaginario, Carlo Calenda, viene flashato felice come una pasqua al fianco di Elly Schlein, dopo che il leader di Azione ha accettato di appoggiare Andrea Orlando per le presidenziali della Liguria?

Prendere atto che a Cernobbio la sagace Elly ha tolto di mezzo l’ostacolo di politica interna (resta quello sull’Ucraina) all’alleanza del Pd con M5S, facendo fuori il leader parolaio di Italia Morta, per recuperare l’altro inconcludente capataz del condominio di Azione, ti manda in tilt i neuroni, a un passo dalla disperazione.

(Ora il “Churchill dei Parioli” sta ragionando sui 5 punti proposti dalla segretaria calcistica del Pd per trovare un accordo per fare il suo ingresso nel ‘’campo largo’’ insieme ai Cinquestelle di Conte. Un trasloco che non sarà indolore per Azione: non ci sta, ad esempio, Enrico Costa, che dispone di un gruzzolo di voti non trascurabili per il misero 2% di Azione, che è già pronto a traslocare nel gruppo Misto, per poi rientrare in Forza Italia).

Con l’addio di Marattin a Italia Viva, con la Boschi che non sa come defilarsi, unico fedele è rimasto Bonifazi, Renzi rischia di non riuscire nemmeno a organizzare il congresso del partito previsto a ottobre, dopo la sonora disfatta alle elezioni europee.

Che la situazione sia disperata è chiaro anche Renzi, tant’è che sta cercando tutti i modi possibili per far cadere il governo Meloni per poi buttarsi nella mischia manovriera, unico campo dove eccellono le sue qualità politiche.

L’ESTATE CALDA DI RENZI CHE SBATTE SUI «MAI CON LUI»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

Certo: è stata la pazza estate di Genny in amore […] Potreste perciò non esservi bene accorti di un’altra storia […] Una storia cominciata mentre un distinto signore di Firenze bussa al portone dell’ex Collegio Nazareno, sede del Pd, a Roma (metafora situazionista).

Toc toc! Chi è? (da dentro rispondono seccati, perché è luglio inoltrato e la segretaria Elly Schlein, dopo il trionfo delle Europee, sta già preparando le valigie per una vacanza che ritiene meritata e si rivelerà lunghissima).

“Sono Matteo” (Elly capisce subito: “È Renzi…L’altro giorno, all’Aquila, abbiamo giocato a pallone insieme nella partita del Cuore tra cantanti e politici…). Sì, è lui. Che le elezioni Europee l’ha invece straperse e ora deve cercare di non sparire dalla scena politica. Lo conoscete: sa come si fa. Tecnicamente, è forse il più bravo comparso in Parlamento negli ultimi 10 anni. Solo che il talento non basta: le ha provate tutte, ma le ha pure sbagliate tutte.

Guidava i dem al 41%, si ritrova con Italia viva al boh (chiedo all’archivio, poi semmai vi dico). Nel frattempo ha fatto cadere governi, spezza inciuci e progetta accordi bizantini, tradisce e schernisce, ha dato le carte alle elezioni del presidente della Repubblica (fu lui a bloccare la nomina di Elisabetta Belloni: “È il capo dei Servizi, una roba così nemmeno in Sud America”): poi ogni tanto si ricorda d’essere senatore e passa a Palazzo Madama.

Nel salone Garibaldi, i cronisti tutti intorno. Matteo che pensi? Matteo che succede? Perché Renzi è unico: rapido, cinico, feroce. E sfrontato. Pure stavolta. L’idea è: sedersi al tavolo del “campo largo”, cominciando a flirtare con il suo vecchio partito. Elly l’ha persino abbracciata. Un vero geniaccio. Le passa il pallone, sul prato dell’Aquila, e lei segna.

[…] A Maria Teresa Meli, sul Corriere, dice: “Io e Elly, oltre quell’abbraccio. L’alleanza è possibile, anche con Conte”.

Ma proprio per niente, replica al volo l’avvocato di Volturara Appula. Il quale firmò i “decreti sicurezza” con Matteo Salvini, però con Renzi tiene il punto. Con Renzi. Infatti quello già si sente seduto. Il 10 agosto, uscendo da una visita al carcere di Firenze: “Al tavolo del Pd io già ci sto. Italia viva non mette veti ai 5 Stelle”. Strepitoso. Come se fosse lui a dettare le condizioni. Carlo Calenda, che lo conosce bene, capita l’antifona, avverte: “Guardate che se a Matteo convenisse, domani appoggerebbe anche CasaPound”. Al Meeting di Rimini, Stefano Patuanelli, capogruppo dei grillini al Senato, cerca di essere chiaro: “Con Matteo è impossibile qualsiasi alleanza”.

Ma siccome Renzi continua a rilasciare interviste […] Patuanelli […] ribadisce: “Forse non mi sono spiegato: con Renzi, manco morti”. […] Comunque di Renzi continuano a parlare tutti. E male (da Emiliano a Orlando). […] è Romano Prodi che fa davvero male: “Con Renzi, citando il discorso di De Gasperi alla conferenza di Parigi, tutto dovrebbe essere contro, perché ha detto male di tutti… ma poi c’è sempre la nostra personale cortesia…”.

Chiunque, alla fine, molla. […] Matteo, no. Il compagno Nicola Fratoianni, leader con Angelo Bonelli di Avs, lo provoca: “Ci dica almeno che in Arabia Saudita non c’è esattamente un Nuovo Rinascimento…”. Conte, pure lui alla Festa dell’Unità, travolto da un’ovazione quando urla: “Leggete i sondaggi… Renzi ci fa perdere!”. E poi Pier Luigi Bersani: “Elly è sicura che il Pd sia vaccinato contro il renzismo?”. Lo trattano come un virus politico. […] Matteo […] una curiosità: il magnifico abito da maragià che indossava al matrimonio di Anant Ambani, il suo amico ricchissimo, l’ereditiere indiano, l’ha affittato o se l’è proprio fatto cucire?

