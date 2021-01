CHE CRISI CHE FA - ANDREA ORLANDO GUIDA LE TRATTATIVE NELLA MAGGIORANZA - RENZI EVITA IL FACCIA A FACCIA CON CONTE E MANDA AVANTI LA BELLANOVA - LE TELEFONATE TRA CONTE E GLI UOMINI PIU' VICINI A MATTARELLA - L'INCAZZATURA DI RENZI PER L'INTERVISTA A "REPUBBLICA" CON CUI D'ALEMA LO INFILZA DANDOGLI DELL'"IMPOPOLARE": "MA COME? SE C'E' UNO ANTIPATICO E' LUI…"

Dagonews

MASSIMO DALEMA GIUSEPPE CONTE

Le trattative per i "responsabili" al Senato, attivazione del Mes sanitario, delega ai servizi, piano per il Recovery: la partita a scacchi tra Conte e Renzi si muove su diverse caselle. A gestire le trattative, all'interno della maggioranza, ora c'è Andrea Orlando, con Luigino Di Maio a osservare sottotraccia le manovre.

Conte è un ciuffo in piena: s'attiva, smania e scambia continue telefonate con i collaboratori più stretti di Mattarella. L'idea di fondo è regolare i conti con Italia viva, e trovare un accordo, prima del Consiglio dei ministri decisivo. Per farlo, "Giuseppi" vorrebbe un chiarimento vis-à-vis con Renzi che però si defila e manda avanti Teresa Bellanova.

massimo d alema matteo renzi

Dalla sua, Matteuccio ha tre grimaldelli con cui scardinare le resistenze di Palazzo Chigi: 1) Senza Italia viva, Conte non avrà voti sufficienti in Senato per tenere in piedi la maggioranza 2) Non si andrà mai a nuove elezioni 3) C'è bisogno un governo forte, da consolidare con un rimpasto, per gestire pandemia e Recovery fund.

Ps: Renzi è incazzato come una biscia per l'intervista a "Repubblica" in cui Massimo D'Alema lo ha infilzato (“Non si manda via l’uomo più popolare del paese per volere del più impopolare”). "Ma come - ha confidato Renzi ai suoi - se c'è uno antipatico è D'Alema e io sarei impopolare?". E ha ironizzato sull'endorsement di "Baffino" a Bettini ("È uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui") ricordando il reciproco astio che i due si scambiavano ai tempi dei Ds…

ANDREA ORLANDO

goffredo bettini