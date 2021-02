CHE DIO TASSISTA - IL LIBRO SCRITTO DALL’EX DIRETTORE DEL "FINANCIAL TIMES" LIONEL BARBER, "I MALEDETTI POTENTI", È UN MIX DI RITRATTI E BATTUTE MAI PUBBLICATE PRIMA SUI POLITICI BRITANNICI, DA TONY BLAIR A JEREMY CORBYN - LA RIPICCA POSTUMA MIGLIORE È CONTRO L'AMATO DAVID CAMERON, NAUFRAGATO SULLA BREXIT: IL GIORNALISTA GLI CONSIGLIÒ DI ALLENTARE LE RESTRIZIONI SUI VISTI D’INGRESSO PER MIGLIORARE LE RELAZIONI CON L’INDIA E L'EX PRIMO MINISTRO, GELIDO, GLI RISPOSE: "NON ABBIAMO BISOGNO DI IMPORTARE ALTRI TASSISTI"...

Dario Di Vico per www.corriere.it

In attesa di vedere se qualche editore deciderà di tradurlo in italiano, il libro scritto dall’ex direttore del Financial Times, Lionel Barber, The Powerful and the Damned (che potremmo tradurre liberamente con I maledetti potenti) merita una certa considerazione anche Oltremanica.

È la prima volta che un big dell’informazione racconta dei suoi incontri con i potenti della Terra e della finanza e ne riferisce le battute più succose e, dettaglio non secondario, non pubblicate a tempo debito.

Barber è stato a capo del giornale della City dal 2005 al 2020, ha gestito eventi epocali come la crisi finanziaria globale, l’ascesa della Cina, il boom delle tech company e la Brexit. Sul piano interno Barber ha anche guidato la fase di transizione con la vendita del giornale dal gruppo Pearson ai giapponesi della Nikkei.

I consigli per trattare con i politici

Quindici anni di seguito alla direzione di un quotidiano non sono pochi, in più quella di Barber è giustamente considerata una storia di successo per come, tra i pochi in Europa, ha traghettato il giornale nel mondo digitale e quindi è tutto sommato facile immaginare che il suo libro diventi un volume da comodino per direttori in carica o aspiranti tali.

Anche perché Barber elargisce indirettamente molti consigli su come relazionarsi con i propri editori, comporre la propria squadra di firme e dispensare/negare l’endorsement ai politici. Il tutto però con leggerezza, senza nascondere gli errori e soprattutto senza mai la presunzione di fingersi un economista.

Le persone, chiave per raccontare un’epoca

Più che le onnipresenti slide il racconto di Barber privilegia le persone, che diventano la chiave per inquadrare le trasformazioni del suo tempo. Così non fa mistero di aver amato Tony Blair e di temere Jeremy Corbyn ma ha il dubbio di esagerare nelle critiche preconcette di un laburista classico come Gordon Brown e di essere considerato troppo vicino a David Cameron, solo perché ne condivide la cultura politica.

E non è dunque un caso che alla fine il retroscena più pepato, quasi una vendetta postuma, veda come protagonista il premier che non intuì i rischi del referendum sulla Brexit e quindi non seppe capire gli inglesi. È quasi uno sketch: Barber consiglia a Cameron di allentare le restrizioni sui visti d’ingresso allo scopo di migliorare le relazioni con l’India e il suo interlocutore, gelido, gli risponde: «Non abbiamo bisogno di importare altri tassisti». Maledetti potenti.

