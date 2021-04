ORA CHE IL PM HA CHIESTO IL NON LUOGO A PROCEDERE PER SALVINI (CASO GREGORETTI), DITE A TONINELLI E CONTE CHE IL RUMORE DI UNGHIE SUGLI SPECCHI SI SENTE FINO A QUI - NEL PROCESSO A CATANIA L’EX MINISTRO GRILLINO DEI TRASPORTI SI È ESIBITO IN 42 TRAGICOMICI “NON RICORDO” E “NON SO” PER NEGARE CHE LA DECISIONE DI BLOCCARE LO SBARCO DEI MIGRANTI FU DI TUTTO IL GOVERNO E NON SOLO DEL LEGHISTA...