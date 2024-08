CHE DOMENICA BESTIALE PER GLI ADDETTI STAMPA DEI FRATELLI D’ITALIA – I POVERETTI SONO STATI COSTRETTI A LAVORARE ALACREMENTE (UNA VOLTA TANTO) PER SCRIVERE E INVIARE COMUNICATI FOTOCOPIA IN DIFESA DI ARIANNA MELONI, VITTIMA DEL PRESUNTO COMPLOTTONE SVELATO DALLA PREMIATA DITTA SALLUSTI & GIORGIA. NON SOLO HANNO DOVUTO SPEDIRE A RAFFICA DI NOTE E DICHIARAZIONI TUTTE UGUALI, MA HANNO DOVUTO FARE IN FRETTA, ALTRIMENTI LA “MILITANTE SEMPLICE” ARIANNA SI INCAZZAVA…

E’ stata una Domenica bestiale per gli addetti stampa dei parlamentari di Fratelli d'Italia, costretti a scrivere e inviare comunicati fotocopia in difesa di Arianna Meloni, dopo la presunta indagine spiattellata in prima pagina, sul “Giornale”, da Alessandro Sallusti. I poveretti, nonostante la calura agostana (e le ferie), hanno dovuto pure fare in fretta, altrimenti la "militante semplice" si incazzava...

FDI, MOLLICONE: SOLIDARIETÀ AD ARIANNA MELONI, SISTEMA PALAMARA È ANCORA ATTIVO?

(DIRE) - "Solidarietà ad Arianna Meloni. Il retroscena di oggi di Alessandro Sallusti mette in luce inquietanti scenari per colpire il governo, legittimamente eletto dai cittadini. Alcuni presunti retroscenisti inventano notizie perfettamente funzionali alla 'character assassination' per poi diventare presunte notizie di reato. Il sistema Palamara è ancora attivo?". Così il presidente della commissione Editoria della Camera Federico Mollicone.

FDI, SPERANZON (FDI): TESI SALLUSTI INQUIETANTE, MENZOGNE CONTRO A.MELONI PER COLPIRE GOVERNO

(AGENPARL) -“Lo scenario prospettato da Alessandro Sallusti su Il Giornale è inquietante. Leggendo l'articolo in maniera attenta però, emerge il vero problema : è una tesi credibile, supportata non solo da una coerenza di fatti, ma anche da una storia che nel nostro Paese si ripete: per tentare di demolire l'avversario possono bastare menzogne e connivenze, al netto della verità. Dunque non è solo inquietante. È gravissimo” . Lo scrive in una nota Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente vicario del gruppo a palazzo Madama.

FdI: Delmastro, calunnie contro Arianna Meloni, a sinistra lasciamo odio Milano, 18 ago. (LaPresse) - "È a dir poco raccapricciante, anche perché verosimile, lo scenario evocato oggi dal direttore Sallusti su Il Giornale e relativo ad Arianna Meloni. Sono mesi che Arianna subisce una offensiva senza precedenti, fondata su volgari illazioni destituite di ogni fondamento, alimentate alternativamente dalle opposizioni o dai giornali di sinistra. Nulla di nuovo sotto il sole: la sinistra cerca sempre di scatenare scorciatoie giudiziarie che ribaltino l'esito infelice delle urne ed i ogni caso è nata con l'imprinting della calunnia, della diffamazione, delle illazioni.

L'altro giorno si è passato il segno associando la parolina magica 'influenza' a Arianna Meloni e quindi accusandola indirettamente di un reato: il traffico di influenze. Siamo convinti che l'ormai evidente tentativo di alimentare una bufera 'mediatica' e magari anche giudiziaria andrà a vuoto.

In ogni caso gli italiani sappiano che questi atteggiamenti possono disgustare, ma non intimorire: proseguiremo a servire la Nazione con amore, lasciando rabbia, livore, odio e illazioni al campo della sinistra". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

FdI: Montaruli, Arianna Meloni da mesi nel mirino di certa sinistra

(LaPresse) - "Inquietante e lucido il retroscena di oggi di Alessandro Sallusti che con grande capacità di analisi spiega l'obiettivo con il quale certa stampa e certa sinistra ormai da mesi hanno messo nel loro mirino Arianna Meloni, accusandola di avere le mani in pasta in moltissimi dossier, salvo poi essere smentite puntualmente dai fatti.

Usare la magistratura come un grimaldello per colpire non solo un governo legittimamente eletto ma persone specchiate con il 'metodo Palamara' è meschino, vile e caratteristico delle peggiori dittature. Noi continuiamo a lavorare a testa alta". Così la vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli.

FdI: Donzelli, cospirazione per fermare governo e riforme?

(AGI) - "Dietro a tutto questo potrebbe esserci il tentativo di inquinare la democrazia, condizionare, indebolire e ricattare il governo Meloni tramite questo colpo basso e surreale proprio ad Arianna". Giovanni Donzelli affronta in un video sui social l'allarme lanciato oggi da Alessandro Sallusti, nell'apertura della prima pagina dal Giornale.

Quel 'Vogliono indagare Arianna Meloni', scenario che il responsabile Organizzazione di FdI analizza nel corso del video, inquadrandolo come il tentativo di chi vorrebbe "provare a fermare le riforma, giustizia compresa, e magari fare rimettere le mani dei soliti lobbisti proprio su quelle nomine" sulle quali influirebbe, secondo i rumors delle ultime settimane, proprio la sorella della presidente del Consiglio.

Uno scenario che partirebbe, per il deputato FdI, da "una cospirazione di giornalisti, politici di sinistra e magistrati compiacenti per creare un evento politico, attenzione, non per accertare un ipotetico reato".

"Chi prova a inquinare la democrazia, colpendo Arianna Meloni per minare il governo democraticamente voluto dagli italiani - rilancia Donzelli - deve essere isolato ora nel Palazzo come e' stato isolato dagli italiani nelle urne". "Noi non temiamo niente. Nessuno. Si rassegnino. Non ci faremo condizionare, non ci faremo intimorire, non ci fermeremo, non ci faremo ricattare", scandisce.

FDI. OSNATO: FALSITA' SUL RUOLO DI ARIANNA MELONI, SINISTRA USA SCHEMA GIA' VISTO

(AGENPARL) - “La sinistra coi suoi tentacoli politici, mediatici, giudiziari e di varie collateralità non riesce a rassegnarsi al fatto che Giorgia Meloni e il centrodestra hanno vinto le elezioni e, soprattutto, governano con successo la Nazione.

Oggi dal direttore Sallusti leggiamo un’analisi assolutamente plausibile, in cui si parla di un evidente attacco ad Arianna Meloni e del possibile preludio ad azioni extra-politiche contro di lei. Mi chiedo: come è possibile che in uno Stato democratico e liberale la sorella del Premier debba ancora temere per la propria serenità soltanto perché decide di continuare a fare politica nella propria Comunità, proprio come nei trent’anni precedenti?!”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando un editoriale pubblicato oggi su ‘il Giornale’. “È forse meglio affidarsi a conventicole, correnti, centri di potere, leader stranieri, potentati economici come abbiamo visto fare troppe volte negli ultimi anni?”, prosegue l’esponente di FDI.

“La sinistra, anche quella che si vantava di voler ‘rottamare’ certi metodi, non trova niente di meglio da offrire agli italiani che l’ennesima campagna politico-mediatica, tanto scadente quanto inverosimile, stavolta contro Arianna Meloni? Il ‘campo largo’ vuole trasformare ancora una volta la politica italiana in un campo minato in cui, anziché confrontarsi sui temi, si preferiscono i biechi attacchi di stampo personale?

Per fortuna gli italiani preferiscono chi è impegnato a dare loro soluzioni per la crescita e il benessere, senza cedere alle insinuazioni di chi attacca qualcuno ‘colpevole’ solamente di fare militanza in un partito, a prescindere dallo ‘stato di famiglia’”, sottolinea il presidente della Commissione Finanze. “Una volta tra sorelle ci si poteva ‘scambiare’ sì l’influenza, intesa però come virus… davvero oggi siamo scesi così in basso a forza di complottismi e dietrologie?!”, conclude Osnato.

FDI. BIGNAMI: QUANTO DENUNCIATO DA SALLUSTI E' SCENARIO CHE NON SORPRENDE

(AGENPARL) – “Lo scenario ipotizzato quest’oggi da Alessandro Sallusti nel suo editoriale, purtroppo, non sorprende. Come scrive il direttore, quello che si sta realizzando è uno schema già visto tante volte in passato e che nei suoi elementi fondanti si sta riproponendo anche nel caso di Arianna Meloni.

D’altronde, non potendo attaccare direttamente la premier, la cui vita è già stata ampiamente scandagliata alla ricerca di inesistenti scheletri nell’armadio, l’attenzione dei media di sinistra si è rivolta alle persone a lei più vicine, nel tentativo di alzare la palla a qualche solerte magistrato, secondo uno schema ormai noto e che va assolutamente respinto. Anche questa volta non troveranno alcunché, ma sicuramente quanto denunciato e’ sintomo di uno scenario ormai evidente". Lo dichiara il Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, On. Galeazzo Bignami. Ufficio stampa Fratelli d'Italia Camera dei deputati

FDI, GARDINI: CONTRO ARIANNA MELONI ATTACCO SISTEMATICO E COORDINATO

(AGENPARL) - “Il direttore Alessandro Sallusti, nel suo editoriale odierno, ha fornito una lettura puntuale di come alcuni mezzi di informazione e una parte dell’opposizione stiano conducendo un attacco sistematico e coordinato nei confronti della sorella del presidente del Consiglio, Arianna Meloni.

Questa campagna, caratterizzata da accuse infondate e smaccatamente false, sembra avere l'unico obiettivo di attirare l’attenzione della magistratura su di lei, con l’evidente fine di colpire un governo legittimamente eletto dai cittadini. Come ha giustamente sottolineato Sallusti, il ‘metodo Palamara’ citato per descrivere l'attuale situazione, sembra essere di nuovo in azione, con una manovra occulta che punta a destabilizzare l'Italia attraverso attacchi personali rivolti a chi non ha alcun potere decisionale su nomine o altre questioni di governo.

A chi pensa di mettere in discussione o addirittura arrivare a sovvertire l'esito democratico delle consultazioni elettorali attraverso oscure e coordinate manovre di palazzo, rispondiamo con i risultati concreti e il lavoro efficace del governo di centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, ed esprimiamo la massima solidarietà ad Arianna Meloni”. Così Elisabetta Gardini, vice capogruppo di FDI alla Camera dei deputati.

NOMINE: SALLEMI (FDI), 'CONTRO ARIANNA MELONI SARA' BUCO NELL'ACQUA'

(Adnkronos) - ''La sinistra si ritrova senza argomenti concreti per fare un'opposizione al Governo Meloni ricorrendo ai soliti vuoti slogan e fake news. Ma quello che prospetta il direttore de 'Il Giornale' è ancora più grave: un nuovo sistema Palamara con la compiacenza di giornali e magistratura per colpire il Governo Meloni, puntando ad Arianna Meloni attraverso il più evanescente e controverso dei reati, il traffico di influenze.

Oltre ad essere inquietante questa ipotesi è delirante, frutto di una sinistra abituata negli anni a governare senza vincere un'elezione".

Lo afferma Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. "Purtroppo per loro, e per fortuna per gli italiani, anche questa volta -aggiunge- faranno un buco nell'acqua perchè la dirigenza di Fratelli d'Italia è specchiata e non otterranno nulla se non il solito fango da gettare su una persona che ha la sola colpa di non essere dalla loro parte. Arianna Meloni supererà anche questa, e sarà l'ennesima dimostrazione che del nostro partito e del nostro Governo ci si può fidare ad occhi chiusi''.

FDI. LUCASELLI: CAMPAGNA CONTRO ARIANNA MELONI PERICOLOSA

(DIRE) - "L'editoriale di Alessandro Sallusti, richiamando quel sistema politico-giudiziario ben noto a Palamara, circa la possibilità che la magistratura indaghi su Arianna Meloni, vittima di vili fake news sui giornali ideologizzati e di attacchi scomposti delle opposizioni, non può lasciarci indifferenti. Chi in tutti i modi tenta di ostacolare il primo governo, dopo tanti anni, democraticamente voluto ed eletto dagli italiani ora sta cercando di colpire indegnamente anche Arianna Meloni, a cui va tutta la mia vicinanza.

Trovo pericolosa per la democrazia questa campagna contro Arianna, basata interamente su attenzioni morbose e ricostruzioni senza alcun fondamento. Parliamo di una persona che non è né membro del governo né una parlamentare: chi dunque la sta attaccando ne spieghi il motivo altrimenti saremo portati a ritenere che quanto ha denunciato Alessandro Sallusti sia pericolosamente credibile.

Chiunque, a sinistra, non riuscendo a sconfiggere Fratelli d'Italia alle urne, stia cercando di abbatterci per via giudiziaria, com'è proprio dei regimi più illiberali, sappia che non temiamo nessuno e non ci facciamo di certo intimidire. Continueremo a dar seguito al mandato popolare e non permetteremo a nessuno che venga ribaltato il volere dei cittadini". Lo dichiara Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

NOMINE: SABATINI (FDI), 'SOLIDARIETA' AD ARIANNA MELONI, BASTA CAMPAGNE DI VELENI'

(Adnkronos) - "A nome del gruppo di Fratelli d'Italia della Regione Lazio esprimo piena ed incondizionata solidarietà ad Arianna Meloni capo della segreteria politica del partito in ordine alle notizie diffuse oggi dalla stampa circa un maldestro tentativo di pezzi della sinistra di evocare indagini giudiziarie a suo carico.

Fratelli d'Italia, grazie all'ottimo lavoro del governo Meloni sta continuando a riscuotere il consenso degli italiani e non saranno certo campagne di stampa e pseudo iniziative giudiziarie basate sui soliti veleni a gettare discredito sulla serietà, l'affidabilità e la trasparenza della nostra classe dirigente.

Evidentemente ancora una volta la sinistra tenta di utilizzare l'arma giudiziaria laddove non riesce a battere l'avversario sul piano politico. Stiano tranquilli, non ci lasceremo intimidire e continueremo a lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.

FDI; KELANY (FDI): TEORIA SALLUSTI INQUIETANTE, SOLIDARIETA’ AD ARIANNA MELONI

(AGENPARL) - “Inquietante, ma drammaticamente plausibile la teoria di Sallusti sulla volontà della sinistra di precostituire ai danni di Arianna Meloni l’accusa di traffico di influenze, con la complicità dei soliti giornaloni di area. Il collaudato schema per distruggere l’avversario politico disegnando teoremi infondati e calunniosi propalandoli a mezzo stampa, per il tramite di penne malevole che si prestano a questo gioco lo abbiamo già saggiato.

Ora, dopo i tentativi fatti con il presidente del consiglio è la volta di Arianna, ma non riusciranno nel loro torbido intento. Tutta la mia solidarietà ad Arianna Meloni, certa che non si farà intimidire e che resterà saldamente alla guida della segreteria politica del partito, svolgendo come sempre il suo ruolo con dedizione, impegno, e determinazione, costituendo da sempre un fondamentale punto di riferimento”. Lo scrive in una nota Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia.

FDI: DE CORATO "SOLIDARIETÀ AD ARIANNA MELONI, DA SINISTRA SOLO ODIO" (ITALPRESS) - "Quanto denunciato dal direttore Sallusti, professionista di lunga esperienza che in ambito giudiziario ci ha sempre azzeccato, è alquanto disgustoso. Esprimo la mia più totale solidarietà all'amica Arianna Meloni. Stiamo assistendo al solito modus vivendi di una certa sinistra che continua, imperterrita, a seminare odio nei confronti del centrodestra non avendo argomentazioni costruttive". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali.

Prisco (FdI), 'Arianna Meloni è una persona specchiata'

(ANSA) – "Se fosse confermato quanto scritto dal direttore de Il Giornale sul tentativo di coinvolgere, anche solo come immagine, Arianna Meloni, emergerebbe un tentativo maldestro di intorbidire le acque del normale confronto democratico dove chi vince ha il diritto di governare e chi fa opposizione di controllare e stimolare.

Desidero esprimere tutta la mia solidarietà ad Arianna, che svolge invece attività politica nel partito che ha contribuito a fondare e in queste ore è tirata in ballo da chi intende infangare il suo nome, nel tentativo di colpire il governo": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (FdI), in una sua nota.

"Quanto scritto oggi sulle pagine de Il Giornale, se fosse confermato anche solo in parte - osserva Prisco - avrebbe dei risvolti inquietanti. Arianna Meloni non ha bisogno di difensori perché è persona specchiata che può contare sulla fiducia di tutto il partito, così come il governo ha la fiducia della maggioranza degli italiani che ci hanno scelto col loro voto per cambiare l'Italia, cosa che stiamo facendo".

FDI. ZULLO: ARIANNA MELONI NON SI LASCI INTIMIDIRE "OPPOSIZIONE SI ARRENDA AD ESITO VOTO"

(DIRE) - "Negli scorsi anni abbiamo assistito troppe volte ad ingerenze di una certa magistratura nelle vicende politiche italiane, per questo siamo tutti molto preoccupati dalla ricostruzione che Sallusti ha pubblicato questa mattina. Chi ancora non lo ha fatto deve arrendersi all'esito delle elezioni, avvenute ormai due anni fa, e accettare che gli italiani hanno più volte ribadito di avere fiducia nel governo Meloni, quindi continuare ad insidiarlo provando a coinvolgere personalità vicine al premier non fa altro che rafforzarlo. Ad Arianna Meloni dico di non lasciarsi intimidire, non saranno le menzogne e le falsità che potranno fermarla". Lo scrive in una nota Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia.

Fdi: De Priamo, quadro prospettato da Sallusti è inquietante

(ANSA) - "Il quadro prospettato da Alessandro Sallusti oggi sul Giornale, rispetto ad un tentativo di colpire Giorgia Meloni attraverso una campagna in atto da tempo da parte di alcuni giornali e da parte della sinistra tesa a prospettare un inesistente ruolo di regista delle nomine di Governo ad Arianna Meloni magari con il proposito di stimolare improbabili iniziative giudiziarie, è allo stesso tempo inquietante e credibile alla luce delle reiterate fake news pubblicate riguardo ad inesistenti amicizie di Arianna Meloni ed alla incredibile e morbosa attenzione a lei dedicata da una parte ben definita dei media". Lo afferma in una nota il senatore Fdi Andrea De Priamo.

"Esprimo piena solidarietà ad Arianna, persona specchiata e nota per il suo rigore morale, per la sua decennale abnegazione e dedizione all'impegno politico che ne ha fatto un vero motore delle iniziative di Fratelli d'Italia, come ad esempio i congressi che si sono celebrati in tutte le province italiane nell'ultimo anno. Tutti quelli che la conoscono sanno benissimo quali sono le sue qualità personali e morali, e non possono che trovare surreale ogni tentativo di coinvolgerla in trame motivate solo dall'odio politico e dal tentativo inutile di indebolire ed attaccare il Governo di Giorgia Meloni ed il suo lavoro per l'Italia", conclude De Priamo.

PROCACCINI (FDI-ECR): “CAMPAGNA D’ODIO PER COLPIRE PREMIER ATTRAVERSO I SUOI CARI”

(AGENPARL) - “La campagna d’odio delle sinistre per colpire Giorgia Meloni anche attraverso i suoi cari è qualcosa di allucinante. In questi ultimi mesi si è accanita in particolare su Arianna. E non ci si fa scrupolo di arrecare danni all’immagine dell’Italia all’estero. Anzi, è esattamente ciò che si vuole. Mi auguro che la magistratura italiana non si presti a questo gioco sporco.” Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo

NOMINE: CARAMANNA (FDI), 'VICINI AD ARIANNA, SMASCHERATA STRATEGIA SINISTRA'

(Adnkronos) - ''Siamo vicini ad Arianna Meloni, vittima di un attacco montato ad arte per delegittimare lei e colpire il presidente del Consiglio. La strategia della sinistra non sortirà alcun effetto perché grazie all'editoriale del direttore Sallusti è stata smascherata.

L'odio politico non può far parte della nostra democrazia: usare le vie giudiziarie per eliminare l'avversario, quando non si riesce a farlo passando per le urne, è una pratica tipica dei regimi dittatoriali. Con Fratelli d'Italia e il governo Meloni la volontà dei cittadini è e resterà sempre sacra''. Così Gianluca Caramanna, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Attività Produttive alla Camera.

Rampelli, attacchi ad A.Meloni? Siamo ai metodi delle cosche

(ANSA) - "Mai come ora tornano alla mente le parole di Luca Palamara, magistrato gran cerimoniere nella seconda Repubblica, il quale asseriva che una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che fa da sponda valgono più di interi governi e Parlamenti. Soprattutto con un centrodestra in continua crescita e una sinistra impresentabile che rincula vistosamente l'aiutino delle toghe rosse gli sarebbe molto gradito. Nel caso descritto da Sallusti però ci sarebbe l'aggravante: non potendo colpire il capo del governo, qualche procura inferirebbe sulla sorella.

Metodo più o meno in voga tra le cosche quando, impossibilitati a colpire i boss, i clan rivali fanno rappresaglie sui 'famigli'". È quanto dichiara Fabio Rampelli, deputato di FdI e vicepresidente della Camera sull'ipotesi di un'inchiesta giudiziaria, rivelata dal direttore del Giornale, a carico di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI e sorella della premier. Rampelli continua: "Peccato non mettere in conto, errore imperdonabile, che Arianna Meloni siamo tutti noi, una storia di semplicità e impegno limpidi che difenderemo con decisione.

A proseguire la metafora mafiosa, la risposta per noi è facile ed è una controffensiva: 'Dovete ammazzarci tutti', perché siamo scesi in campo per amore e non per interesse, siamo allenati a essere messi all'angolo e siamo esperti nel saperne uscire vittoriosi.

Chi vuole conservare rendite di posizione che hanno nei decenni messo in ginocchio l'Italia, chi intende sobillare strumentalmente ieri gli studenti oggi i detenuti, si arrenda all'idea di doverci affrontare solo sul piano delle idee e della loro efficacia e lasci stare Arianna e qualunque altra leva giudiziaria si volesse manovrare". E conclude: "La militanza antica di Arianna nasce proprio per sconfiggere quel sistema, per questo le giunga la mia solidarietà più sincera".

